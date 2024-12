Scarpa, do Atlético, se manifesta sobre denúncia de irregularidades trabalhistas

O meia Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, falou pela primeira vez sobre as denúncias de irregularidades trabalhistas feitas por Mário Dias Santana. O pedreiro, envolvido na construção de uma pista de skate na cidade natal do jogador, alega ter trabalhado sem registro formal e em condições insalubres. Há, ainda, divergências quanto aos valores envolvidos na obra.

Mário Dias Santana esteve envolvido na obra promovida pelo Instituto Gustavo Scarpa, em Hortolândia, no interior de São Paulo. O funcionário pede indenização de R$ 156 mil e alega condições insalubres de trabalho, além do recebimento de um valor inferior ao acordado. Ainda segundo portal Léo Dias, o pedreiro diz que a obra ocorreu em registro formal.

A obra será inaugurada na próxima semana, de acordo com o meio-campista. O instituto tem como um dos objetivos justamente criar pistas de skate no ”padrão internacional” para os jovens de Hortolândia. Isso porque o atleta nunca escondeu sua fixação com esqueitismo e faz disso seu principal hobby.

Nota de Gustavo Scarpa

O comunicado do meio-campista começa com alfinetadas à acusação e ao questionamento sobre o processo por parte de uma equipe de reportagem. “Para ajustar o Instituto a pagar pela obra, ninguém se prontificou”, dizia um trecho da nota.

“Não falta gente maldosa querendo tirar proveito do trabalho dos outros”, dizia outro parágrafo do comunicado. Scarpa revelou, ainda, que já se manifestou sobre o caso à Justiça e está ”aguardando os próximos passos”.

Veja na íntegra

“Meu estafe foi procurado por uma equipe de reportagem. Pessoal questionou sobre um processo trabalhista relacionado à construção da pista de skate, realizada pelo Instituto Gustavo Scarpa.

Mas gostaria de avisar que já me manifestei à Justiça e sigo aguardando o próximos passos. Infelizmente o que não falta é gente maldosa querendo tirar proveito do trabalho dos outros…sem novidades. O nosso principal objetivo é incentivar o esporte e, sobretudo, dar suporte aos adolescentes e crianças da região de Hortolândia e cidades vizinhas.

Engraçado que para ajudar o Instituto do Scarpinha a pagar pela obra da pista, que será de muita utilidade para várias pessoas, ninguém se prontificou. Então, aproveitando o tema, na próxima semana, graças a Deus e ao trabalho de bons profissionais, iremos inaugurar a pista e estão todos convidados.”

