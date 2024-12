‘Não tenho empatia’: Carlos Alberto expõe Roger Flores e detona postura de comentarista

Roger Flores ganhou destaque na mídia recentemente por rusgas com Guilherme Arana, do Atlético-MG. O nome do comentarista da TV Globo voltou ao centro de polêmicas nesta semana, mas, desta vez, por críticas do ex-jogador Carlos Alberto. Reconhecido por passagens em grandes clubes brasileiros, o ídolo do Vasco expôs algumas situações do ex-Fluminense em seus tempos de atividade.

As declarações de Carlos Alberto ocorreram durante sua participação no podcast ”Benja Me Mucho”, de Benjamin Back. O ex-jogador pontuou atitudes de Flores nos bastidores do Fluminense como justificativas para não querer sequer ”ficar perto” do comentarista.

Carlos Alberto e Roger Flores atuaram juntos em dois clubes: Fluminense e Corinthians. Conquistaram, juntos, o Campeonato Brasileiro de 2005 pelo Alvinegro paulista.

Entrevista ao podcast

“Eu não tenho empatia nenhuma pelo Roger, não tenho nada para defender ele. Eu não gosto do cara leva e traz. Não que eu não gosto, mas não quero estar perto, nem faço questão de estar junto. Por exemplo, está subindo um garoto para o profissional, eu vou ficar chutando bola na cabeça do moleque? Ele fazia isso lá no Fluminense”, e prosseguiu:

“Você chegava no profissional do Fluminense, o Marcão sempre ajudava a molecada, eu, Toró, Diego Souza… E tinha cara que estava pouco se f****** para você. Esse cara (Roger Flores) era um, não ajudava ninguém. Não tem obrigação de ajudar, mas não dava um “bom dia” para ninguém. Como comentarista, agora que ele está melhorando um pouquinho, porque no início ele “cagava” pela boca”, completou.

Roger Flores x Arana

Guilherme Arana se tornou alvo de ameaças nas redes sociais após o segundo vice-campeonato do Atlético-MG na temporada, na derrota da Libertadores. O cenário de ódio contra o atleta fez com que o apresentador do SporTV se solidariza-se com o caso do lateral, mas sem esquecer de rugas antigas entre os dois.

“(…) Os torcedores têm o direito de fazer críticas, mas ir numa rede social direta, particular de atleta e atacar com xingamentos e ameaças não cabe. Eu me solidarizo com o Arana em relação a esses tipos de ataques (…). Porém, Arana, você fez isso comigo depois de uma semifinal de Copa do Brasil entre Vasco e Atlético”.

