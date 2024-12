Fluminense x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O Fluminense, ainda lutando ferrenhamente contra o rebaixamento no Brasileirão, é o primeiro fora do Z4, com 40 pontos. E enfrenta o rebaixado Cuiabá (30 pontos) nesta quinta-feira (5/12), no encerramento da 37ª e penúltima rodada do torneio. A torcida tricolor promete, dessa forma, encher o Maracanã. A bola rola às 20h (de Brasília) com mais de 45 mil ingressos vendidos até esta quarta-feira (4), véspera do confronto. A Voz do Esporte preparou uma grande cobertura para esta partida. Ela começa às 18h30 (de Brasília), com o comando e a narração de Ricardo Froede.

Ricardo Froede está na narração. Mas esta Jornada Esportiva da Voz também tem Paulo Carvalho nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens. Não dá pra perder nada desta partida. Para isso, clique na arte acima a partir das 18h30 (de Brasília).

