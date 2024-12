Candangão 2025: Sobradinho anuncia contratação do zagueiro Thawan

Em 2024, o defensor defendeu as cores do Kowloon City, de Hong Kong - (crédito: Reprodução / Instagram )

O Sobradinho contratou o décimo reforço para a disputa do Candangão 2025. A nova cara no elenco do Leão da Serra é o zagueiro Thawan, de 27 anos, conforme anúncio feito pelo próprio clube, nesta quinta-feira (5). Egresso do Kowloon City, de Hong Kong, o defensor natural de Arapiraca, Alagoas, desembarca no Distrito Federal para a primeira experiência no futebol candango.

Durante os oito anos de carreira profissional, Thawan acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, assim como vivências no exterior. Ex-integrante das categorias de base do Náutico, acabou revelado justamente pelo rival, o Santa Cruz.

Em seguida, passou por Penapolense, Mogi Mirim e Itapirense. A primeira passagem por águas internacionais aconteceu no Olhanense, de Portugal. Ele ainda jogou por ASA-AL, XV de Jaú e Londrina. Na Terrinha, ainda defendeu Benfica Castelo Branco e Louletano. Além do clube asiático, ele ainda jogou por Iporá e Foz do Iguaçu em 2024.

Veja lances do jogador:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sobradinho Esporte Clube (@sobradinhoecoficial)

O zagueiro canhoto de 1,86m de altura é o décimo reforço do alvinegro para a próxima temporada, marcada para começar oficialmente a partir do dia 18 de janeiro. Além dele, também chegaram Renan Oliveira, Sandrinho, Pipico, Ítalo Barbosa, Léo Príncipe, Michael Henrique, Pedro Talisca, Romário e Arthur Martins.

Veja o elenco completo do Sobradinho até aqui:

Goleiros: Artur e Michael Henrique;

Laterais: Andrézinho, Léo Príncipe, China e Romário;

Zagueiros: Medeiros; Thawan

Volantes: Geovane e Welton;

Meias: Charles, Renan Oliveira e Pedro Talisca;

Atacantes: Pedrinho, Mirandinha, Sandrinho, Pipico, Ítalo Barbosa e Arthur Martins.

Técnico: Mário Henrique

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima