Branco cita honra de representar o Fluminense no sorteio do Super Mundial: ‘Meu Tricolor’

Branco ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, antes do sorteio do Super Mundial - (crédito: Foto: Instagram @brancotetra06)

A Fifa irá sortear os grupos do Super Mundial de 2025, nesta quinta-feira (5), às 15h (de Brasília). Sendo assim, o Brasil possui quatro representantes: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, e cada um deles terá um Legend como representante, em Miami, nos Estados Unidos. O tetracampeão Branco publicou nas redes sociais sobre o orgulho de representar o Tricolor de Laranjeiras.

“Semana muito especial representando o meu tricolor no no sorteio de grupos do primeiro Super Mundial da Fifa, em Miami. Hoje, estive com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presenteei com a camisa do Fluzão. Um honra ser convocado como um “Legend” para o evento. Já estou na expectativa pelo sorteio e que seja muito positivo para o Tricolor”, postou.

Além disso, o ex-jogador agradeceu ao presidente do clube carioca, Mário Bittencourt, pelo convite e o carinho com sua história com a camisa do Fluminense.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRANCO (@brancotetra06)

Cada um dos 32 clubes terá um representante próprio. Dos times brasileiros, o ex-zagueiro Clebão representará o Palmeiras; o ex-meia Diego Ribas será o representante do Flamengo; o ex-lateral Branco estará lá com as cores do Fluminense; enquanto o ex-meia Sérgio Manoel deverá representar o Botafogo.

Potes

Os 32 times estão divididos em quatro potes, com cada grupo contendo uma equipe de cada pote. Quatro equipes da Conmebol surgem no Pote 1, o mais forte: Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Boca Juniors (ARG) e Botafogo, por sua vez, surgem no terceiro pote.

P1: Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) , Bayern de Munique (Alemanha), PSG (França), Flamengo, Palmeiras, River Plate (Argentina) e Fluminense;

P2: Chelsea (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter de Milão (Itália), Porto (Portugal), Atlético de Madrid (Espanha), Benfica (Portugal), Juventus (Itália) e Red Bull Salzburg (Áustria);

P3: Al-Hilal (Arábia Saudita), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul), Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Monterrey (México), León (México), Boca Juniors (Argentina) e Botafogo;

P4: Urawa Red Diamonds (Japão) , Al Ain (Emirados Árabes), Espérance (Tunísia), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Pachuca (México), Seattle Sounders (EUA), Auckland City (Nova Zelândia) e Inter Miami (EUA).

Por fim, eles se dividem em oito grupos de quatro times, com cada equipe enfrentando os três adversários de chave em turno único (tal qual ocorria na Copa do Mundo).

Então, 16 clubes avançam (os dois melhores de cada), com os times se enfrentando a partir das oitavas de final em mata-mata de jogo único com prorrogação e pênaltis em caso de empate nos 90 minutos. Não haverá disputa de terceiro lugar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.