Diego Ribas prevê ‘duelos difíceis’ do Flamengo no Super Mundial de Clubes

O Flamengo terá representantes nos Estados Unidos para o sorteio do Super Mundial de Clubes de 2025. O presidente Rodolfo Landim e o ex-camisa 10 da Gávea, Diego Ribas, já estão em Miami, na Flórida, para acompanhar a formação dos grupos. O ex-jogador prevê duelos complicados pela qualidade das equipes no torneio.

“Chegamos no Mundial de forma sólida. É um trabalho bem feito e fico muito honrado de estar aqui, ter feito parte desse processo do Flamengo vencedor. Acredito que agora é desfrutar desse momento, competir. Com certeza é um torneio extraordinário”, disse à ‘CazéTV’.

“É um privégio participar de um torneio como esse. Não sou de escolher adversário, acredito que a equipe que entra vai em busca do título, respeitando a dificuldade, o equilíbrio, potenciais do futebol mundial estão aqui. Mas em algum momento você vai encontrar os mais difíceis pela frente. De qualquer forma, serão adversários duros pela frente”, complementou.

Flamengo no sorteio

O Flamengo, afinal, se classificou ao Mundial de Clubes de 2025 após a conquista invicta da Libertadores da América 2022 – a melhor da história do novo formato. O ranqueamento, contudo, se deu também pelo vice-campeonato em 2021 e por ter avançado às oitavas em 2023, além das quartas em 2024.

A colocação no pote 1 faz com que o Flamengo só enfrente um europeu na primeira fase da competição. Outro ponto importante: clubes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo. Nesse sentido, o Rubro-Negro não pode cruzar o caminho do rival Botafogo – pertencente ao grupo 3.

