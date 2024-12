Flamengo termina o Brasileiro em terceiro; Veja valor da premiação

Faltando uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já garantiu o terceiro lugar na competição com 69 pontos, após os resultados da 37° rodada da competição. Assim, o Rubro-Negro ganhou R$ 43,3 milhões em premiação pela colocação na tabela.

O clube carioca venceu o Criciúma por 3 a 0, fora de casa, e o Internacional, quarto colocado, perdeu para o Botafogo por 1 a 0, no Beira-Rio. Ou seja, o Flamengo não pode mais ser alcançado na tabela de classificação, uma vez que só tem mais três pontos em disputa. Da mesma forma, não pode chegar ao segundo posto, afinal o Palmeiras tem quatro à frente do Rubro-Negro.

Dessa forma, esse foi o segundo objetivo que o Rubro-Negro não alcançou nesta temporada. O primeiro foi na Libertadores, onde o objetivo era chegar pelo menos nas semifinais da competição. O Peñarol eliminou o clube carioca nas quartas.

Por outro lado, o clube carioca atingiu dois objetivos: a final do Campeonato Carioca e a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Aliás, o Flamengo foi campeão nas duas competições.

O próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Vitória, pela 38° rodada do Brasileirão, no domingo (8), no Maracanã. A partida, inclusive, marca a despedida de Gabigol do clube.

