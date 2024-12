Conheça os oito grupos do primeiro Super Mundial de Clubes da Fifa

A Fifa sorteou nesta quinta-feira, em Miami, nos Estados Unidos, os grupos do primeiro Super Mundial de Clubes. A competição será disputada de 15 de junho a 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos. No total, 32 times foram divididos em oito chaves com oito cada. Os dois melhores de cada avançam ao mata-mata para as oitavas, quartas, semi e final no mesmo sistema da antiga Copa do Mundo de Seleções, quando era disputada por 32 países.

"Este é um dia histórico, o dia do primeiro do sorteio da primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa", celebrou o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Antes do sorteio, o presidente recém-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou mensagem gravada sobre a realização da competição. Na sequência, o mandatário da entidade máxima do futebol subiu com Ronaldo Fenômeno ao palco para apresentar a taça e ouviu uma alfinetada do jogador eleito cinco vezes melhor do mundo. "Por que não fez isso antes", riu.

Primeiro clube sorteado, o Palmeiras encabeça o grupo A e terá pela frente um velho rival de Abel Ferreira nos tempos de Sporting, o Porto, de Portugal. Completam a chave o Al Ahly, do Egito, atual bicampeão africano, e o Inter Miami, de Lionel Messi, que ganhou a vaga como representante do país anfitrião. No D, o Flamengo mede forças com Chelsea, da Inglaterra, Espérance, da Tunísia, e o mexicano León, adversário do rubro-negro na Libertadores de 2014.



Os dois últimos campeões da glória eterna terão caminhos distintos no Super Mundial. Vencedor em 2023, o Fluminense terá um cenário mais tranquilo, com confrontos contra Borussia Dortmund, da Alemanha, Ulsan, atual tricampeão coreano, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Já o atual dono da América, o Botafogo terá parada dura com dois europeus, PSG (França) e Atlético de Madrid (Espanha), e o Seattle Sounders, dos Estados Unidos.



Mesmo sem representantes brasileiros, a chave H também chama a atenção para os holofotes da Seleção, com o Real Madrid, de Vinícius Júnior e companhia, encontrando o Al-Hilal de Neymar. Pachuca, do México, e Salzburg, da Áustria, completam o grupo.



As oito chaves

Grupo A: Palmeiras, Porto (POR), Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA)

Grupo B: Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo e Seattle Sounders (EUA)

Grupo C: Bayern de Munique (ALE), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG) e Benfica (POR)

Grupo D: Flamengo, Espérance (TUN), Chelsea (ING) e León (MEX)

Grupo E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JAP), Monterrrey (MEX) e Inter de Milão (ITA)

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e Mamelodi Sundowns (AFR)

Grupo G: Manchester City (ING), Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (EAU) e Juventus (ITA)

Grupo H: Real Madrid (ESP), Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX) e Salzburg (AUT)

Agenda dos brasileiros

» Botafogo

Seattle Sounders, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid

» Flamengo

Espérance, Chelsea e León

» Fluminense

Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns

» Palmeiras

Porto, Al Ahly e Inter Miami

*Matéria em atualização