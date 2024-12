Troféu do campeão do Surper Mundial é surpreendente

A FIFA apresentou, no início da cerimônia do sorteio do Super Mundial de Clubes, nesta quinta-feira (5/12) o troféu que o campeão levantará ao final da competição, que acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Quem apresentou o caneco ao mundo, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi Ronaldo Fenômeno. Trata-se de um objeto diferente, circular e muito detalhado.

“É um troféu incrível, pena que não fizeram isso antes”, disse Ronaldo.

“Queríamos algo icônico, especial para marcar esta competição, tem inscrições em várias línguas, posições da Lua no primeiro jogo de futebol e uma novidade especial”, disse Infantino, pegando e mostrando uma chave e em seguida se colocando atras do trofeu e dando uma volta com a tal chave. Nesse momento, o trofeu se ajustou em partes móveis.

Todos poderão conhecer o troféu, pois ele viajará para todos os países dos concorrentes durante o ano de 2025, até junho, quando ficará na sede, nos Estados Unidos.

Para Infantino o eventou marcou um momento especial, não apenas pelo troféu diferenciado:

“Dia histórico com o sorteio da primeira edição de sempre, e a Copa é o início de uma nova era, com uma competição de alto nível, com 5 bilhões de pessoas acompanhando, nos estádios ou ao redor do mundo, grandes jogadores, grandes times e 12 estádios maravilhosos.”

E a ceromônia contou até com a presença em vídeo do presidente recém eleitop Donald Trump.

“O evento será incrível. Afinal, o futebol vem ganhando cada vez mais destaque como esporte de massa no país”, disse Trump, que teve a família representaada: sua mulher Ivana e seu filho estavam presentes.

