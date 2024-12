Barboza desfalca o Botafogo em partida contra o São Paulo

Barboza. Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana. 21 de Setembro de 2024, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral N.. 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - (crédito: Vitor_Silva)

O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória do Alvinegro por 1 a 0 contra o Internacional, no Beira-Rio e, portanto, cumpre suspensão automática na próxima rodada. Ele recebeu a advertência aos 47 do primeiro tempo por uma falta em Bruno Gomes.

Dessa forma, o técnico Artur Jorge não terá à disposição um dos principais jogadores do elenco na partida que pode definir o título da competição para o Glorioso. Aliás, o desfalque pode ser da dupla de zaga de quase toda a temporada. Bastos está se recuperando de uma lesão que o deixou de fora das duas últimas partidas – sendo uma delas a final da Libertadores.

Um dos destaques do elenco, Barboza, por sua vez, estará presente no Nilton Santos. O Botafogo está muito próximo de conquistar o segundo título praticamente na mesma semana. Para ser campeão, a equipe carioca precisa apenas de um empate. Caso sofra a derrota, precisa torcer para um tropeço do Palmeiras contra o Fluminense.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.