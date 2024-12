Mundial de Clubes 2025: veja reações dos torcedores ao sorteio

Gianni Infantino, presidente da Fifa, ao lado do troféu do Mundial de Clubes 2025 - (crédito: Foto: Reprodução / FIFA)

A Fifa realizou nesta quinta-feira (05) o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes 2025. Com Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras presentes (River Plate e Boca Juniors são os outros representantes da Conmebol), a definição mexeu com os torcedores brasileiros. Como resultado, os destaques ficaram para o encontro do Alviverde com a equipe de Messi, o Inter Miami, Flamengo contra Chelsea, e Botafogo frente ao PSG. Posteriormente a definição, as reações foram diversas nas redes sociais.

Apesar de possíveis dificuldades, a maior parte dos fãs dos clubes brasileiros envolvidos na competição exibiu confiança em suas equipes no novo formato da competição. O grupo do Palmeiras foi citado como o mais acessível, enquanto o Botafogo estaria com o caminho mais complicado.

Veja reações no X (antigo Twitter):

Grupo do Palmeiras definidio no Mundial de Clubes 2025: Porto, Al Ahly e Inter Miami. Grandes chances de avançar se a tia @leilapereiralp abrir o bolso e trazer reforços. — Fernando Tadeu Ginez Fabretti (@ffabretti) December 5, 2024

O Palmeiras vai pegar mais pedreira no paulistão do que na primeira fase do mundial de clubes kkkkk — Eduardo (@dueddu1) December 5, 2024

A gente pode discutir como foi implementado esse novo Mundial de Clubes e até a forma desleixada dos times europeus. Mas ver Botafogo, Boca Juniors, Palmeiras, Al Ahly, Flamengo e Real Madrid num mesmo sorteio é CINEMA. Era meu sonho de criança na Master League e FM ???????? — Luis Fernando Filho (@luisfernanfilho) December 5, 2024

O Borussia Dortmund depois de descobrir que caiu no grupo do Fluminense no Mundial de Clubes.pic.twitter.com/ZoWJ1PoBw5 — Central FLUMINENSE (@PerfilDaCentral) December 5, 2024

O Botafogo é o maior do seu grupo nesse Mundial de Clubes. PSG e Atlético de Madrid não tem título da principal competição europeia. Eles vão ter que enfrentar o Poderoso Botafogo, Campeão da LIbertadores. — Botafogo Hinchas (@botafogohinchas) December 5, 2024

Leila Pereira e seus amigos vendo que o Palmeiras caiu em um grupo acessível e vão poder usar isso de desculpa de não contratar ninguém pic.twitter.com/tlNZCCsUMo — Lourenç0 (@jjoaolourenc0) December 5, 2024

Flamengo levou a expressão de encarar um leão por dia muito a sério pic.twitter.com/H7n4VtbmPj — SAMENGO (@samengo_ofc) December 5, 2024

Grupos dos brasileiros no Mundial de Clubes 2025:

Grupo A:

Palmeiras, Porto (POR), Al Ahly (EGT) e Inter Miami (EUA)

Grupo B:

PSG (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo e Seattle Sounders (EUA)

Grupo D:

Flamengo, Espérance (TUN), Chelsea (ING) e León (MEX)

Grupo F:

Fluminense, Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e Mamelodi Sundowns (AFS)

