Fluminense só terá jogos inéditos na fase de grupos do Mundial

Está traçado o caminho do Fluminense na fase de grupos do Super Mundial de Clubes da Fifa 2025. O sorteio, realizado nesta quinta-feira (05), em Miami (EUA), definiu Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e Mamelodi Sundowns (RSA) como adversários do Flu no Grupo F. O ex-lateral Branco representou o clube no evento.

E os rivais em questão são inéditos na história do Fluminense. Afinal, a equipe das Laranjeiras jamais enfrentou os times que compõem o grupo F ao seu lado. Será a segunda participação do Flu em Mundiais da Fifa. A primeira foi em 2023, quando o time chegou à final, mas perdeu para o Manchester City (ING).

O mesmo não se pode afirmar acerca das oitavas de final, porém. Caso o Fluminense avance, pode enfrentar River Plate (ARG), Urawa Red (JAP), Monterrey (MEX) ou Internazionale (ITA), dependendo das posições da cada clube ao fim das três rodadas da fase de grupos.

Destas quatro equipes, o Flu só enfrentou o River Plate. Os argentinos, aliás, estiveram no caminho na campanha vitoriosa do Fluminense na Libertadores de 2023. Foi na fase de grupos, quando o Tricolor aplicou impiedosos 5 a 1 no Maracanã e perdeu por 2 a 0 no Monumental. Além desses jogos, os times se enfrentaram também na fase de grupos, mas em 2021. Na ocasião, empate no Rio de Janeiro por 1 a 1, e vitória Tricolor em pleno Monumental: 3 a 1.

O Flu estreia no Mundial 2025 contra o Dortmund e pega o Ulsan na segunda rodada. Para encerrar sua participação na primeira fase, enfrenta o Mamelodi Sundowns.

