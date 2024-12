Iza valoriza ajuda de Yuri Lima e seus familiares em retorno a sua carreira

Iza marcou presença e performou em evento de aniversário do Vasco, seu clube do coração, quando ainda estava grávida de Nala - (crédito: Foto: Marcelo Wance / CRVG)

A cantora Iza vive a fase que antecede a sua volta à programação de shows. A artista está afastada dos palcos desde outubro, quando deu à luz à filha Nala. Mesmo assim, a estrela da música já participou de alguns compromissos profissionais. Ela credita a possibilidade de retomada gradativa ao pai da criança, o jogador de futebol Yuri Lima, e seus familiares, que criaram um grupo de apoio.

“Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios. Todo mundo acaba se revezando. A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo para retomar os compromissos profissionais”, relatou Iza quando marcou presença em um evento de beleza.

Ela está nos preparativos para retornar aos palcos em seu bloco de Carnaval, que dará início à programação de shows em março do próximo ano.

“Em 2025, tem o Carnaval e o Bloco Pesadão em duas capitais. Só volto a fazer os shows em março. O que é mais puxado na minha agenda e demanda viagens e ausência é isso. Mas estou retomando aos poucos e fazendo trabalhos pontuais. Apesar de ter uma rede e apoio, tem coisas que só eu posso fazer. Além dos ciúmes também. Sou muito ciumenta com ela”, ressaltou a cantora.

Além disso, a artista detalha que a sua filha não teve dificuldade de adaptação à formula que substitui o leite materno.

“Ela se acostumou bem e consegui fazer esse equilíbrio, que é bom para mim e para ela”, indicou Iza.

Maternidade modificou a vida de Iza

A cantora também admitiu que é difícil superar a saudade da criança quando precisa estar em compromissos profissionais. Entretanto, entende que é essencial evidenciar para Nala o quão é essencial trabalhar com o que ama.

“A saudade faz parte, mas sei que ela está segura e com uma rede de apoio incrível. Quero mostrar para a minha filha que ela tem uma mãe que gosta muito do que faz”, frisa a artista.

Aliás, Iza confessa que a maternidade teve uma grande influência para enxergar a vida sob uma nova ótica. Afinal, a impressão é de que as situações se tornam mais simples em comparação à obrigação de cuidar de um bebê.

“Agora, aquilo que parecia difícil, não é mais. Acho que não tem nada mais complexo do que ser mãe, nenhuma responsabilidade maior do que cuidar de um ser humano, criar um ser humano. Isso é muito mais importante, mas acaba suavizando outra coisa, que é tão importante quanto, que é o meu trabalho. Aquilo parecia ser difícil no meu trabalho, mas agora está parecendo tranquilo. Venho trabalhar com outra energia”, concluiu.

Nala nasceu no dia 13 de outubro e recebeu bastante carinho nas redes sociais, tanto do pai quanto da mãe. Durante a gravidez da bebê, Yuri e Iza acabaram terminando o namoro após mensagens de cunho sexual por parte do ex-jogador com outra mulher virem à tona. Porém, os dois se reaproximaram e hoje cuidam juntos da filha.

Atualmente, Yuri Lima está sem clube e não confirmou se retornará às atividades. Sua última equipe foi o Mirassol, com quem rescindiu amigavelmente em agosto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.