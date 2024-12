Memphis Depay, do Corinthians, grava clipe com MC Hariel; veja

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, gravou um clipe com MC Hariel, na última quarta-feira (04). O vídeo, gravado no bairro Vila Aurora, em São Paulo, viralizou nas redes sociais. Os dois haviam se encontrado há cerca de um mês em um estúdio, o que gerou especulações sobre uma possível produção conjunta.

No vídeo, o jogador holandês aparece à vontade e exibe uma camisa estilizada do Corinthians. Ele canta alguns trechos em inglês e outros em português. Em seu Instagram, Hariel comemorou a parceria.

“Gravei o clipe com o homem na quebrada onde eu cresci. Pude proporcionar uma tarde de sonhos para todos os menores que vieram de onde eu vim. Dia 8, festa de Natal beneficente, e o homem já mandou o ‘pataco’ para comprar mais presentes. É nós, meu mano. Você é sem palavras”, escreveu o MC em seu story com uma foto ao lado de Memphis.

Confira o vídeo:

Ao mesmo tempo que mantém sua carreira como jogador, o holandês possui em paralelo uma carreira musical. Em 2020, ele lançou um álbum intitulado ‘Heavy Stepper’. A principal faixa do disco é intitulada ‘2 Corinthians 5:7’. Apesar da coincidência, o nome não é uma alusão ao clube, mas sim ao versículo bíblico.

Memphis Depay, do Corinthians, é destaque dentro e fora de campo

Atualmente com seis gols e quatro assistências em 13 jogos pelo Corinthians, Memphis Depay se tornou um dos principais nomes do clube paulista na arrancada que tirou a equipe da luta contra o rebaixamento para a conquista de uma vaga na próxima edição da Libertadores. Suas exibições, juntamente com suas aparições públicas em locais humildes e o contato com populares, tornaram o holandês um novo símbolo da fiel torcida.

