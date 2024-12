Clebão revela sobre grupo do Palmeiras no Mundial de Clubes: ‘Feliz’

Clebão, representante do Palmeiras no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Reprodução/Cazé TV)

O Palmeiras conheceu os seus adversários no Mundial de Clubes de 2025 no sorteio nesta quinta-feira (5). O Verdão, portanto, vai enfrentar o Al-Ahli, Porto e Inter Miami. Clebão, ídolo do clube e representante no sorteio, disse que gostou do grupo. No entanto, ele ponderou sobre a dificuldade das equipes.

“Todos os grupos são difíceis. O grupo do Palmeiras também não é diferente, é sempre difícil. Al-Ahli que o Palmeiras já enfrentou, o Porto e o Inter Miami, que vai tá jogando em casa. Não teve grupo fácil, todos os caminhos são difíceis. Achei sensacional estar participando, representando a nossa presidente Leila Pereira, que não pôde vir, porque foi pra Belo Horizonte, no jogo contra o Cruzeiro. Uma festa espetacular, sensacional. Estou bastante feliz de ter participado e bastante feliz também é com o nosso grupo”, disse.

Além disso, ainda falou sobre o que achou do novo formato do Mundial de Clubes.

“É o primeiro torneio organizado, né? Mundial de Clubes pela Fifa. Eu acho que existe uma expectativa muito grande por parte de todas as equipes e o Palmeiras também não é diferente. Está se preparando desde já, tem um conjunto muito forte e eu tenho certeza que, sem dúvida nenhuma, esse Mundial vai ser um sucesso. Já está sendo um sucesso desde aqui, desse sorteio, com a participação desses grandes clubes. E acontecendo de quatro em quatro anos, sem dúvida nenhuma, é um incentivo muito grande para todos os clubes do mundo. Eu acho que a Fifa está de parabéns por, sem dúvida nenhuma, realizar esse torneio, ainda mais aqui nos Estados Unidos. Eu acho que dá uma visibilidade muito grande para todos os clubes, em todos os sentidos e financeiramente também”, afirmou.

Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras segue vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o segundo colocado e está três pontos atrás do Botafogo. Dessa forma, para ser campeão, precisa vencer e contar com uma derrota do Alvinegro. Clebão, portanto, também comentou a possibilidade de conquistar mais um título no campeonato.

“Como o Abel falou, o Palmeiras tem que fazer a parte dele dentro de casa, que também não é fácil, é um jogo difícil contra o Fluminense, mas vai ter o apoio da torcida e fazer o dever de casa. E depois torcer para o São Paulo. Secar o Botafogo um pouquinho, para o São Paulo fazer um grande jogo e conseguir um resultado positivo no Rio de Janeiro”, falou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.