Canal oficial do Porto cita brincadeira de rivais com o Palmeiras

Após o sorteio do Super Mundial de Clubes, o canal oficial do Porto fez uma análise do Palmeiras, adversário no Grupo A da competição. Contudo, uma informação citada na transmissão gerou alvoroço nos rivais do clube brasileiro.

Durante a apresentação do Alviverde, o profissional que participava ao vivo do programa citou uma brincadeira feita por torcedores de clubes rivais do Palmeiras.

“Temos aqui algumas notas (sobre o Palmeiras) e há uma característica que em Portugal que não se fala muito, mas que no Brasil se fala, que é ‘o Palmeiras não tem Mundial'”, disse o apresentador.

Confira o vídeo do momento:

Soltaram um "O Palmeiras não tem Mundial" em pleno Porto Canal kkkkkkkkkk pic.twitter.com/VogbEhZhnj — Pedro Vieira ???????? (@PedroVieira_25) December 5, 2024

O Palmeiras considera o título da Copa Rio de 1951 como título mundial. Porém, a Fifa não reconhece a conquista de forma oficial, apesar de já ter feito postagens citando o Alviverde como campeão do mundo. A entidade considera a competição a precursora dos torneios de clubes em nível global. Em 2017, a entidade máxima do futebol reconheceu como campeões mundiais os vencedores da Copa Intercontinental, realizada até 2004 e que voltará a ser disputada neste ano. Posteriormente, iniciou-se a disputada do Mundial de Clubes.

É justamente este não reconhecimento oficial que gera a brincadeira de torcedores rivais, que afirmam em cântico a ausência do título mundial do Palmeiras.

Palmeiras e Porto no mesmo grupo do Super Mundial de Clubes

Palmeiras e Porto caíram no Grupo A do Super Mundial de Clubes, juntamente com Al Ahly (EGT) e Inter Miami (EUA). O jogo de estreia do Alviverde é justamente contra a equipe portuguesa. A competição terá inicio no dia 15 de junho de 2025, nos EUA.

