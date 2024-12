Terceira rodada da Super Copa Capital define classificados para o mata-mata

A quinta-feira (5/12) foi de grande agito para os brasilienses na segunda edição da Super Copa Capital, torneio de futebol sub-17 sediado no DF. Capital e Canaã, integrantes dos grupos A e B, respectivamente, foram os times candangos da vez em campo e protagonizaram grandes duelo nos jogos da manhã, com direito a goleada, mas não conseguiram a classificação e se despediram da competição.

A chave A era a única que ainda estava com vaga aberta, com briga entre Capital e Corinthians. O cenário para o avanço das Corujas era a vitória por um placar elástico e torcer por uma derrota da equipe paulista. O time brasiliense até fez o dever de casa e goleou o Galvez por 6 x 1, assumindo o segundo lugar temporariamente, mas durante a tarde a vitória do alvinegro por 3 x 1 contra o líder Atlético Goianiense frustrou os planos.

Apenas cumprindo tabela, o Canaã também se despediu em grande estilo e venceu pela primeira vez no torneio, por 4 x 2 contra o Vila Nova. No outro jogo do grupo, o Atlético Mineiro fez 1 x 0 no Bahia no duelo entre os classificados.



Na sexta-feira (6/12), é vez dos times dos grupos C e D entrarem em campo, porém, como as chaves já estão com os classificados decididos, as partidas são apenas para conclusão da rodada. Os primeiros compromissos são durante a manhã, ambos às 10h, quando Vitória e Grêmio Valparaíso se enfrentam no Bezerrão e Athletico-PR e Goiás medem forças no Cecaf. Na parte das tarde, às 15h, é vez do confronto entre Fortaleza e Santos no estádio do Gama, enquanto Coimbra e Ferroviária jogam no mesmo horário no Cecaf.

As quartas de final já tem data marcada, sábado (7/12) e domingo (8/12), e depende apenas do encerramento da terceira rodada para definir o chaveamento com os primeiros e segundo colocados de cada grupo.

Programação de terceira rodada (6/12):

Grupo C

10h – Vitória x Grêmio Valparaíso (Bezerrão)

15h – Fortaleza x Santos (Bezerrão)

Grupo D

10h – Athletico Paranaense x Goiás (Cecaf)

15h – Coimbra x Ferroviária (Cecaf)

