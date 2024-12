Novas imagens exibem agressão de jogador do Milan a modelo brasileira

Novas imagens divulgadas na Itália exibem o jogador Theo Hernández, do Milan, agredindo uma modelo brasileira em uma restaurante em Milão, em janeiro. O registro, exibido no programa italiano Falsissimo, de Fabrizio Corona, aponta que o lateral-esquerdo seria o autor do ataque em uma boate.

Segundo fontes presentes no local, Hernández teria socado o rosto da brasileira enquanto utilizava uma droga chamada ‘balão’. O entorpecente consiste no uso de bombas de recarga de óxido nitroso em bexigas que são usadas para inalação. O efeito da droga se assemelha ao ‘lança-perfume’, também conhecido como loló.

De acordo com pessoas ouvidas pelo Portal Leo Dias, o jogador francês teria se irritado com a modelo por ela ‘desperdiçar’ a droga enquanto a utilizava. Depois da agressão, o lateral acabou controlado por outros jogadores do elenco do Milan, que o levaram a uma sala reclusa. No local, ele teria se descontrolado ainda mais e danificado praticamente toda a sala chegando a quebrar móveis.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Apesar do caso, o jogador seguiu atuando normalmente pelo clube. Inclusive, o francês desperta o interesse de outros gigantes da Europa, como o Manchester United.

