Torcedores do Fluminense demonstram confiança para decisão contra o rebaixamento

Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense recebe o rebaixado Cuiabá nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Na 16ª posição, com 40 pontos, a dois da degola, o Tricolor precisa vencer para tentar escapar da Segunda Divisão ainda nesta rodada.

Os torcedores atenderam ao chamado do clube e vão encher a casa para apoiar a equipe. Presente para a partida, Júlio está com a expectativa alta para a vitória. Seu amigo, Erick, disse que independentemente do placar, quer a vitória.

“Expectativa de 3 a 0, porque a torcida comprou, então o time tem que responder em campo. Jogo fácil, sem susto, para garantir a permanência na Série A”, opinou Júlio.

“A minha expectativa é a vitória, pode ser 1 a 0, 2 a 0, 1 a 0 com gol roubado, pênalti que não foi. Então quero sair daqui aliviado, sem pensar em futebol mais esse ano e esperar o ano que vem. Torcer para hoje acabar o sofrimento”, desabafou Erick.

Na tarde desta quinta-feira aconteceu o sorteio das chaves do Super Mundial de Clubes 2025 e o Fluminense caiu no Grupo F, com o Borussia Dortmund (ALE), Ulsan HD (COR) e Mamelodi Sundowns (ZA). Erick também opinou sobre as chances do Tricolor no torneio.

“Eu acho que dá para passar, dependendo do time que a gente montar para o ano que vem. A gente sabe que tem o Borussia que é conhecido na Europa. Mas se a gente montar um time bom, acho que tem jogo. Os outros dois times são surpresa. Vamos ver no que vai dar, mas vai depender muito a partir de hoje, principalmente”, analisou.

Jogada 10 está no Maracanã para acompanhar o jogo entre Fluminense x Cuiaba, jogo decisivo para o Tricolor carioca. Nosso repórter, Carlos Mello conversa com alguns torcedores #Fluminense #Jogada10 #J10 #Maracanã pic.twitter.com/hq1qo1iZ7s — Jogada 10 (@PortalJogada10) December 5, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.