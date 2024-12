Minas Brasília goleira Botafogo-PB na despedida da Copinha feminina

Minas Brasília goleou na despedida da Copinha feminina e terminou em terceiro no grupo C - (crédito: Marcos Ribolli/Ag. Paulistão)

O Minas Brasília se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminino com goleada em cima do Botafogo-PB, por 4 x 0, nesta quinta-feira (5/12), no estádio Conde Rodolfo Crespi. Com gols de Risadinha, Mi, Gege e Nathy, o time candango venceu a primeira na competição, porém já não tinha mais chance de classificação para o mata-mata e encerrou a participação em terceiro do grupo C, atrás de Flamengo e Palmeiras.

Superioridade na partida, o Minas Brasília começou o primeiro tempo com vontade de vencer e não demorou muito para o time do quadradinho abrir o placar. Aos seis minutos, o cruzamento pela esquerda de Mi encontrou Risadinha, a camisa 11 dominou e chutou firme para marcar o primeiro do jogo, o primeiro da equipe na competição. O Botafogo-PB se preocupava apenas em se defender e não ofereceu perigo a meta da goleira Lara.

Aos 35 minutos, a dupla das brasilienses novamente deu trabalho. Em contra-ataque a favor do Minas, Risadinha recebeu o lançamento de Raquel, limpou a marcação e encontrou Mi livre na área. A brecha foi o suficiente para a meia ampliar o placar na partida. O time candango teve mais uma oportunidade de aumentar o placar quando Raquelzinha foi derrubada na área e a árbitra Ariana Manfredi marcou o pênalti. A mesma foi para a cobrança, mas mandou no travessão.

O Minas voltou do intervalo querendo jogo, com chances claras de gol a todo momento e na busca do terceiro gol para dar tranquilidade. Ele veio em jogada trabalhada pela direita, quando Raquelzinha bateu para o gol e a goleira Isadora espalmou, mas sobrou para Gege mandar para o fundo da rede. Destaque da partida, Risadinha apareceu novamente cruzando uma bola na área, desta vez, Nathy apareceu para fazer o quarto gol da partida.

*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima