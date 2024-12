Arias perde pênalti pelo segundo jogo consecutivo

Vivendo uma fase conturbada com a torcida do Fluminense, Jhon Arias desperdiçou uma cobrança de pênalti na partida contra o Cuiabá, nesta quinta-feira (5), no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão. O colombiano poderia ter colocado o Tricolor na frente do placar com o lance.

Aliás, é o segundo jogo consecutivo que o camisa 21 perde uma penalidade. Na partida anterior, contra o Athletico-PR, o mesmo aconteceu com o jogador. Na ocasião, o Furacão estava vencendo por 1 a 0 e, portanto, o gol empataria a partida. Posteriormente, o meia marcou o gol que igualou o placar.

As situações chatearam os torcedores, já que o Fluminense está brigando contra a zona de rebaixamento e, com isso, vitórias nessa reta final do campeonato nacional são fundamentais. O Tricolor pode se garantir na Série A em 2025 ainda nesta rodada caso vença o Cuiabá e o RB Bragantino tropece contra o Athetico-PR.

Caso isso não aconteça, o time de Laranjeiras vai definir sua situação apenas na próxima rodada, que encerra o torneio. O Tricolor encara o Palmeiras no domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.