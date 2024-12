Ronaldo elogia ação da torcida do Corinthians, mas adverte: ‘Não deveria precisar disso’

Ronaldo participou do sorteio do Mundial de Clubes e falou sobre a vaquinha do Timão - (crédito: Foto: Reprodução/DAZN)

A campanha de arrecadação da torcida do Corinthians para pagar o financiamento na Neo Química Arena segue sendo um sucesso. E quem destacou isso nesta quinta-feira (05) foi o ex-atacante Ronaldo, ídolo do Timão e campeão da Copa do Brasil de 2009 pelo clube

Ao participar do sorteio do Super Mundial de Clubes, o Fenômeno classificou a iniciativa como incrível. Entretanto, alfinetou que o Corinthians deveria ser autossustentável pelo seu tamanho e deveria resolver seus problemas sem precisar de arrecadações.

“Essa iniciativa é incrível, para você ver o envolvimento da torcida do Corinthians, isso é maravilhoso. Acho que não deveria precisar disso. O Corinthians é tão enorme, deveria ser um clube autossustentável, resolver seus problemas financeiros e olhar para frente. A torcida do Corinthians merece isso”, afirmou.

Perguntado se irá contribuir, Ronaldo recordou que ainda tem valores para receber do Timão e ironizou que vai conversar para ver se abre mão de algo.

“Eu tenho para receber lá… Vou conversar com alguém, posso até abrir mão de alguma coisa”, brincou.

E a CBF, RONALDO?

Nos últimos dias, o Fenômeno ganhou destaque ao falar que tem interesse em assumir a presidência da CBF. Em Miami, o ex-jogador deixou em aberto a possibilidade de se candidatar nas próximas eleições, mas garantiu que se sente preparado para assumir a entidade.

“Não sei ainda, mas o que digo e tenho que explicar é que me sinto preparado para ter um protagonismo maior na indústria do futebol, tenho muitas ideias, vontade, e me sinto pronto. Vamos ver se vou ter essa oportunidade de concorrer, com eleição justa, para disputar. Isso não está nas minhas mãos. Em algum momento vou decidir se serei candidato ou não. O que posso adiantar é que me sinto preparado 100%”, ressaltou.

