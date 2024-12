Saiba o que o Cruzeiro precisa fazer para garantir classificação para a Libertadores de 2025

Disputa entre jogador do Palmeiras e Cruzeiro pela 37ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Fora da zona de classificação para a Libertadores de 2025, o Cruzeiro precisa vencer o Juventude fora de casa na última rodada do Campeonato Brasileiro e torcer por tropeço do Bahia para se classificar para a fase preliminar do torneio continental.

Após sofrer a virada e perder para o Palmeiras por 2 a 1 na última quarta-feira (4), em casa, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão, a Raposa chega para o último compromisso de 2024 sem depender das próprias forças.

Nono colocado, com 49 pontos. Agora, o time celeste viaja ao Sul do país para enfrentar o Juventude, 16º colocado e que já não corre risco de rebaixamento. O confronto, portanto, será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, onde os cruzeirenses tentarão superar a má fase. Afinal, conquistaram apenas uma vitória nos últimos dez jogos.

O Bahia, por sua vez, ocupa a oitava posição, com 50 pontos, e encara o Atlético-GO, já rebaixado, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A equipe baiana precisa garantir a vitória para assegurar sua vaga na competição continental sem depender de outros resultados.

Ambos os jogos estão marcados para este domingo (8), às 16h, em partidas simultâneas pela 38ª rodada do Brasileirão.

