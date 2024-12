Fluminense vence o Cuiabá, mas permanência na Série A será definida na última rodada

O Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (5), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A importante vitória em casa não garante o Tricolor na Série A em 2025, mas traz um alívio, já que depende só de si na próxima rodada para a permanência.

Com o resultado, o time de Laranjeiras subiu para a 15ª colocação, com 43 pontos, a dois da degola. A garantia da permanência não veio nesta rodada porque o RB Bragantino também venceu seu respectivo confronto, contra o Athletico-PR.

Portanto, a definição do último rebaixado para a Segunda Divisão será no próximo domingo (8). A disputa para fugir do rebaixamento está entre Atlético-MG, Fluminense, Athletico-PR e Bragantino. Já rebaixados estão Criciúma, Atlético-GO e Cuiabá.

Primeiro tempo sem criatividade e muitos erros

Como era de se esperar, Fluminense começou a partida em cima e teve a primeira chance logo com um minuto de jogo, com uma tentativa de fora da área de Germán Cano, mas a bola foi para fora. O Tricolor seguiu com a posse, sem muita efetividade, enquanto o Dourado tentava o contra-ataque. Aos 11, os visitantes tiveram a primeira chance com Ramon, que finalizou de longe para Fábio espalmar para a linha de fundo. Aos 14, Arias cobrou escanteio para Thiago Santos subir livre para cabecear, mas fora da meta.

Com 23 minutos, os mandantes quase abriram o placar. Após furada de Ramon na área, Cano ficou com a bola, cruzou para o meio, e Serna escorou para Lima na pequena área. O meia tentou cabecear, mas o goleiro interceptou com o pé. Após checagem do VAR, foi marcado pênalti no lance, já que Walter atingiu a cabeça do camisa 45. Porém, na batida, Arias desperdiçou. Com Serna, Flu apostou em chegar pelo lado esquerdo, mas não apresentou perigo. Aos 46, Clayson arriscou de fora da área para boa defesa de Fábio, que espalmou para fora.

Serna marca o gol do alívio

Já na segunda etapa, aos 4, Keno fez uma bela jogada pela esquerda e cruzou para Serna, que finalizou de primeira. Walter fez grande defesa. Aos 12, Lima arriscou de longe e, após leve desviou, Walter espalmou. O gol do alívio saiu aos 14, com Serna. Keno mandou uma bomba de fora da área, para mais uma defesa de Walter, mas dessa vez o meia aproveitou o rebote para abrir o placar. Aos 34, Keno arriscou de fora da área e acertou o travessão. Jogo seguiu morno e sem grandes chances até o final.

Para fechar o Campeonato Brasileiro e a temporada, o Fluminense encara o Palmeiras no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. No mesmo dia e horário, o Cuiabá recebe o Vasco, na Arena Pantanal.

FLUMINENSE 1×0 CUIABÁ

37ª Rodada do Brasileirão-2024

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: quinta-feira, 5/11/2024

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Gabriel Fuentes (Guga, 42’/2ºT); Bernal, Martinelli (Keno, 0’/2ºT), Arias (Isaque, 48’/2ºT); Lima, Serna (Renato Augusto, 25’/2ºT), Cano (Kauã Elias, 25’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Denilson (Dudu, 38’/2ºT), Lucas Mineiro e Fernando Sobral (Railan, 1’/2ºT); Eliel (Derik, 0’/2ºT), Clayson e Pitta (Jadson, 31’/2ºT). Técnico: Bernardo Franco.

Gols: Serna, 14’/2º T (1-0);

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS-Fifa)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões Amarelos: Walter, Eliel, Ramon, Alan Empereur (CUI); Bernal, Serna, Keno (FLU)

Cartão Vermelho: —–

