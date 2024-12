Eduardo Sasha brilha, Bragantino vence o Athletico e respira no Brasileirão

O Bragantino ganhou sobrevida na briga contra o rebaixamento. Na noite desta quinta-feira (05), a equipe paulista foi até a Ligga Arena e venceu o Athletico por 2 a 1. Eduardo Sasha fez os dois gols do Braga, que venceu após três meses. Erick marcou pelo Rubro-Negro.

Com o resultado, o Massa Bruta subiu para a 17ª colocação, com 41 pontos, e ainda tem chances de permanecer na primeira divisão. Já o Furacão caiu para 16º, com 42 pontos, e vai jogar a vida contra o Atlético-MG na próxima rodada. Além disso, o Criciúma foi rebaixado.

Bragantino começa melhor e marca

Os visitantes foram melhores nos minutos iniciais. Na primeira oportunidade, Lucas Cunha cabeceou e o Mycael fez um milagre. Na sequência, Eduardo Sasha aproveitou cruzamento de Andrés Hurtado, finalizou, a bola desviou em Belezi e foi para o gol. Atrás no marcador, o Furacão foi para cima e parou em grandes defesas de Cleiton, principalmente em arremate de Cuello, em que o goleiro dividiu com o atacante, e em cabeçada de Christian. O Massa Bruta teve chance para ampliar, com Lucas Evangelista e Matheus Fernandes, que foram por cima do gol.

Furacão empata, mas Massa Bruta fica com a vitória

O Athletico seguiu em cima, mas não conseguia criar grandes oportunidades. O time da casa conseguiu ganhar volume com a entrada de Fernandinho, Cannobio e Zapelli. E foi o argentino que colocou a bola na cabeça de Erick, que invadiu a área e empatou o placar na Baixada.

Entretanto, mal deu tempo do Caldeirão incendiar. Sasha lançou Lincoln, que fez boa jogada, mas foi desarmado por Erick na hora da finalização. Porém, a sobra ficou com o atacante, que tocou para o gol vazio e fez o segundo no jogo. Depois foi o Furacão que se lançou ao ataque e pressionou. Nos acréscimos, Di Yorio não alcançou para completar o cruzamento. Na sequência, Thiago Heleno arriscou, a bola desviou em Luan Cândido, mas Cleiton salvou.

ATHLETICO 1 X 2 BRAGANTINO

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quinta-feira, 05/12/2024, às 20h (de Brasília).

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Público Total: 41.626 torcedores.

Gols: Eduardo Sasha, 13’/1ºT (0-1); Erick, 29’/2ºT (1-1); Eduardo Sasha, 36’/2ºT (1-2)

Athletico: Mycael; Léo Godoy (Fernandinho, 9’/2ºT), Thiago Heleno, Lucas Belezi e Esquivel; Erick, Felipinho (Di Yorio, 38’/2ºT e Christian (Zapelli, 17’/2ºT); Nikão (Cannobio, 9/2ºT), Cuello e Pablo (Emersonn, 9’/2ºT). Técnico: Lucho Gonzalez.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado (Douglas Mendes, 25’/2ºT), Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba (Luan Cândido, 21’/2ºT); Matheus Fernandes (Jadsom, intervalo) e Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Lincoln (Guilherme Lopes, 39’/2ºT) e Vinicinho (Raul, 21’/2ºT); Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Fernandinho (CAP); Pedro Henrique, Matheus Fernandes, Vinicinho e Eduardo Sasha (BRA)