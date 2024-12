Em comunicado, Vasco afirma não ter preferência por candidatos à SAF

A diretoria do Vasco publicou nesta quinta-feira (5) em suas redes sociais uma nota sobre as possíveis negociações para o novo dono da SAF Cruz-Maltina. No entanto, o clube afirmou que ainda não recebeu propostas de forma oficial.

Todavia, apesar disso, o Vasco está em conversas com ao menos três possíveis compradores da SAF. Um deles é o italiano Andrea Radrizzani, que administra a Sampdoria, da Itália. Outro interessado é Evangelos Marinakis, que revelou no início desta semana ter interesse no futebol do clube carioca. Contudo, segundo informações, a diretoria não gostou de o grego ter admitido à imprensa estrangeira um possível acerto com o Gigante da Colina.

Aliás, o comunicado, portanto, esclarece que não procede qualquer notícia sobre avanços com um futuro dono da SAF no Vasco. Confira abaixo a íntegra da nota vascaína:

“O Vasco da Gama vem a público esclarecer que o processo de busca por investidores para a Vasco SAF segue em andamento, com todas as tratativas ainda em estágios iniciais de diligências. Até o momento, nenhum dos interessados apresentou proposta formal para a aquisição da SAF.

Reiteramos que toda e qualquer negociação será conduzida com seriedade e responsabilidade, com avaliações criteriosas por parte da diretoria e envolvendo todos os conselhos, visando garantir que os interesses do Vasco sejam sempre priorizados e que erros cometidos no passado não se repitam.

O Vasco reafirma seu compromisso com a transparência e manterá sua torcida informada assim que houver avanços concretos e relevantes no processo.

Ressaltamos, por fim, que não procedem quaisquer informações sobre eventuais preferências da diretoria em relação aos possíveis investidores, e que toda especulação sobre desfechos das negociações neste momento é prematura e não reflete a atual realidade do processo.”

Diretoria Administrativa do CRVG

