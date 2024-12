Brasileirão: Veja como Galo, Flu, Athletico e Bragantino podem escapar ou cair à Série B

Nesta quinta-feira, 6/12, se encerrou a penúltima rodada do Brasileirão. Foram dois jogos que valiam pela briga contra o Z4, o Fluminense venceu o já rebaixado Cuiabá por 1 a 0, e o Athletico-PR, em casa, perdeu para o Bragantino por 2 a 1. Os resultados definiram o terceiro time que cai para a Série B. Afinal, o Criciúma, com 38 pontos e apenas mais uma rodada, não pode mais alcançar o Athletico-PR, que tem 42. O time catarinense, assim, se junta aos degolados Athletico-GO e ao Cuiabá (ambos com 30 pontos).

No entanto, ainda resta um time a cair neste Brasileirão, e quatro estão em risco: Atlético Mineiro (44 pontos), Fluminense (43), Athletico-PR (42) e Bragantino (41). Todos dependem de si. Até o Bragantino. Está em pior situação, mas tem na teoria o jogo mais fácil, conta o Criciúma. Enfim, sabe que, se vencer vai escapar. Afinal, há um confronto direto contra o Z4 entre os Atléticos e um deles seria ultrapassado pelos paulistas. Mas, se empatar ou perder, o Braga cairá e salva o trio. Veja as possibilidades de cada um:

Brasileirão – risco de rebaixamento

Atlético Mineiro – 44 pontos

Vence o Athletico-PR: Se salva.

Empata: Se salva.

Perde para o Athletico-PR:

Se salva se ocorrer uma das seguintes combinações: Fluminense perde para o Palmeiras ou Bragantino não vence o Criciúma.

Mas cairá para a Série B se: perder e o Fluminense vencer ou empatar com o Palmeiras e o Bragantino vencer o Criciúma.

Fluminense – 43 pontos

Vence o Palmeiras: Se salva.

Empata: Se salva.

Perde para o Palmeiras:

Se salva se ocorrer uma das seguintes combinações: Athletico perder para o Atlético-MG ou Bragantino não vencer o Criciúma.

Mas cairá para se perder e: Athletico vencer ou empatar com o Atlético-MG e o Bragantino vencer o Criciúma.

Athletico-PR – 42 pontos

Vence o Atlético-MG: Se salva.

Empata: Se salva se ocorrer uma dessas situações: Fluminense perder ou o Bragantino não vencer.

Perde para o Atlético-MG:

Se salva se o Bragantino não vencer o Criciúma.

Mas será rebaixado se perder e o Bragantino vencer o Criciúma.

Bragantino – 41 pontos

Vence o Criciúma: Se salva.

Empata: Será rebaixado.

Perde: Será rebaixado.

