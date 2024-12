Gabriel Fuentes, do Fluminense, enxerga jogo contra o Palmeiras como ‘exame final’

Mesmo com a vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0 nesta quinta-feira (5), no Maracanã, o Fluminense vai para a última rodada sem garantias de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o Tricolor depende só de si para tal feito.

O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes entrou em campo substituindo Diogo Barbosa, que sentiu dores no aquecimento. Apesar da titularidade inesperada, o jogador foi um dos destaques da vitória do Flu. Na saída de campo, o colombiano analisou a partida.

“Nós estamos felizes, porque seguimos o trabalho e sabíamos que era um jogo muito difícil e onde muitas coisas estavam em jogo, mas soubemos seguir adiante e entregar o melhor de nós, e aqui estamos novamente diante de uma situação positiva. Conseguimos dar uma alegria à torcida na última partida do ano em casa. Agora, esperamos fazer o mesmo contra o Palmeiras”, disse após a partida ao SporTV.

Palmeiras x Fluminense na última rodada

Agora, o Tricolor vai definir seu futuro no campeonato nacional contra o Palmeiras, no domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Assim, o time de Laranjeiras precisa de pelo menos um empate para garantir a permanência na Primeira Divisão em 2025.

“Somos uma equipe grande e forte que tem jogadores acostumados com esse tipo de situação, que já jogaram muitas finais e teremos uma a mais. Como se diz, esse será o exame final do ano e teremos que passar, e o grupo está disposto e com muita vontade de ir a São Paulo fazer o melhor”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.