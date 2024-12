Edu Dracena deixa o cargo de diretor técnico de futebol da SAF no Cruzeiro

O ano de 2024 ainda não acabou para o Cruzeiro, mas a diretoria já começa a reformulação fora de campo. O diretor técnico de futebol da SAF, o ex-zagueiro Edu Dracena, deixa o clube mineiro. Rafael Vieira, responsável pela análise de mercado, também deixa o cargo.

Rafael Vieira chegou ao Cruzeiro por meio de Alexandre Mattos, CEO do clube. Antes, ele trabalhou no Coritiba e no Cerro, do Paraguai. A decisão de deixar o Cruzeiro partiu dele. Edu Dracena, por sua vez, explicou que a saída do cargo se deve a questões pessoais. O Cruzeiro publicou um comunicado de despedida.

“Foi um desafio muito grande que aceitei. Sabia da minha responsabilidade e da importância do momento. Quando decidi aceitar, sabia que seria difícil deixar minha família em São Paulo. Neste momento, preciso voltar para casa, estar perto da minha família e dos meus filhos, porque eles precisam de mim. Agradeço a todos os jogadores, colaboradores, comissões técnicas, torcedores e à família Lourenço, com o Pedro, o Junio, o Bruno, o João Pedro… ao Alexandre, que me fez o convite, e também conheci o Paulo Pelaipe. Foi uma honra estar com eles nesses meses”, disse Edu Dracena em sua despedida.

Edu chegou ao Cruzeiro na atual temporada

Edu foi contratado pelo Cruzeiro no início de maio deste ano, no começo da gestão de Pedro Lourenço. Sua chegada aconteceu após a saída de Ronaldo da SAF. O diretor técnico tinha como objetivo ser um elo entre o elenco, o treinador e a diretoria. Ele também ajudaria na gestão de Alexandre Mattos. Ele desejava trazer a família para Belo Horizonte, mas seus filhos estão adaptados em São Paulo. Por isso, Edu deixará o Cruzeiro para ficar mais próximo deles.

