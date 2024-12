??rbitras da final da Série B Paraense são alvo de comentários machistas em transmissão

O trio de arbitragem formado por Gleika Oliveira Pinheiro, Nayara Lucena e Ederson Albuquerque foi alvo de comentários machistas na transmissão da TV Cidade Norte, durante a final da Série B do Campeonato Paraense, entre Capitão Poço e Independente, na quarta-feira (4). O jogo ocorreu no estádio Rufinão, em Capitão Poço.

Aos 51 minutos do segundo tempo, o comentarista Lucivan Barbosa, conhecido como “Peteca de Jesus”, fez uma declaração discriminatória:

“Não tenho nada contra as mulheres, quero o bem e amo, mas não era para apitar um jogo desse. Colocar um trio desse para apitar aqui não tem como. Não desmerecendo nenhuma das mulheres. Não sou contra elas, mas um jogo de decisão não é para apitar. Escolhe o melhor árbitro que tem no estado e bota para apitar. Não desmerecendo, mas não tem pulso para segurar um jogo desses, ela não tem pulso, ela não tem pulso. Ela vai já acabar e é a melhor coisa que ela faz.”

A fala gerou revolta nas redes sociais. Após o jogo, a árbitra assistente Nayara Lucena repudiou a declaração:

“Não apenas desvaloriza as mulheres, mas também perpetuam uma cultura de desigualdade e desrespeito”, ressaltou.

A Federação Paraense de Futebol (FPF) se posicionou, informando que tomará as medidas cabíveis e reafirmou seu compromisso com a igualdade no futebol. O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado do Pará (Sindarp/PA) também defendeu a competência das árbitras.

A TV Cidade Norte repudiou os comentários do comentarista freelancer e afirmou que não o contratará novamente.

O vice-campeão da Série B Paraense, o Capitão Poço, também se posicionou contra as declarações e ressaltou que as declarações são “inaceitáveis, discriminatórias e ferem os princípios de igualdade, respeito e inclusão” defendidos pelo clube.

