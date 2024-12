Portugueses, reencontros e Lionel Messi: curiosidades do caminho do Palmeiras no Super Mundial

O Palmeiras conheceu nesta quinta-feira (05) os seus adversários na fase de grupos no Super Mundial de Clubes, que ocorre no ano que vem, nos Estados Unidos. A tabela ainda não foi divulgada, mas já se sabe o trajeto que o Verdão vai encarar em Miami.

E é justamente pelo time de Messi que o Palmeiras já sabe onde vai disputar os seus jogos. O Inter Miami sediará a chave em sua casa. O encontro com a equipe do craque da Copa de 2022 e Luis Suárez foi o mais destacado pelo lado alviverde após o sorteio.

O outro adversário é o Porto, que marca um duelo interessante. Desde que chegou no Brasil, em 2020, Abel Ferreira nunca enfrentou uma equipe portuguesa. Com isso, será a primeira vez que o treinador vai encarar os seus conterrâneos, logo na estreia do Super Mundial.

Por fim, o outro clube do grupo é o Al Ahly, que passou recentemente pelo caminho do Verdão. No Mundial de 2020, após a eliminação na semifinal, o Palmeiras perdeu para os egípcios na disputa de terceiro lugar, nos pênaltis, após empatar sem gols no tempo regulamentar. Entretanto, a revanche veio no ano seguinte, quando a equipe alviverde venceu os africanos por 2 a 0 e avançou para a final. Com isso, o duelo na Flórida será um desempate no retrospecto entre os times.

Mata-mata complicado

Se avançar de fase, o Palmeiras terá o cruzamento contra um grupo complicado. No Grupo 2, estão PSG e Atlético de Madrid, equipes do alto escalão europeu. Outro adversário possível nas oitavas de final é o Botafogo, que foi o carrasco alviverde na mesma fase da última Libertadores, além da possibilidade do vice-campeonato Brasileiro neste ano. Um reencontro na Flórida marcaria uma revanche do Verdão pelas derrotas no ano de 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.