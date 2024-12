Sucesso de Memphis faz Corinthians sonhar com novos reforços de peso

O sucesso de Memphis Depay e a perspectiva de um 2025 promissor animam o Corinthians para arriscar na próxima temporada. Com a disputa da Libertadores e o crescimento do holandês, o Timão espera conseguir atrair outros jogadores de calibre mundial para vir atuar no Parque São Jorge.

Apesar das dificuldades financeiras e da incerteza sobre a continuidade de Augusto Melo na presidência, o Corinthians tem traçado um audacioso plano para os próximos anos. A ideia é ter um reforço de peso por ano e manter o elenco competitivo em todas as temporadas.

Com o projeto de Memphis como exemplo, o objetivo é mudar a imagem do clube nos bastidores. O Corinthians vem se aproximando de jogadores estrangeiros e também brasileiros que atuaram ou atuam na seleção brasileira nos últimos meses. Todos os contatos vem sendo feito pelo diretor de futebol Fabinho Soldado.

Corinthians busca afastar ”fama ruim”

O Corinthians também tem o objetivo de apagar a fama de ”mau pagador” que recebeu nos últimos tempos. Afinal, sofreu com transfer bans e negativas no mercado em busca de reforços. Aos poucos, porém, o clube passou a receber ofertas de jogadores interessados em atuar no Brasil e no Timão.

Um exemplo disso é o zagueiro Sérgio Ramos. Sem clube desde que deixou o Sevilla, o espanhol chegou a conversar com o Timão, mas a alta pedida salarial afastou o acerto com o Corinthians. Contudo, com a certeza que vai disputar a Libertadores em 2025, a diretoria alvinegra deve ir novamente atrás de um jogador midiático.

