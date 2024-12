Fluminense terá desfalque e retorno de titulares contra o Palmeiras

Bernal está fora do jogo decisivo do Fluminense contra o Palmeiras, no Allianz Parque - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Mesmo após vencer o Cuiabá por 1 a 0, no Maracanã, o Fluminense ainda está em risco de uma possível queda para a segunda divisão. Afinal, a diferença para o Red Bull Bragantino, primeiro time da zona de rebaixamento, é de dois pontos restando uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro. A equipe também está um ponto à frente do Athletico-PR.

No entanto, apesar da vantagem na tabela, o Tricolor terá pela frente ninguém menos que o Palmeiras, que ainda tem chances matemáticas de título, no Allianz Parque. Para o confronto que acontece no domingo, às 16h (de Brasília), o técnico Mano Menezes terá um desfalque importante, porém o retorno do cérebro do time.

O comandante não terá o uruguaio Facundo Bernal, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Dourado, nesta quinta-feira (5).

+ Leia mais: Thiago Silva afirma que ficará mesmo se o Fluminense for rebaixado

Por outro lado, Paulo Henrique Ganso, que fez muita falta no setor de criação, poderá retornar. Vale recordar que ele foi expulso contra o Furacão, devido ao empurrão em Cannobio.

Para permanecer na elite do futebol brasileiro, o Tricolor precisa apenas empatar com o Alviverde. Caso perca, porém, terá que torcer pelos tropeços do Massa Bruta, contra o Criciúma, e do Athletico, diante do Atlético-MG, pela última rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.