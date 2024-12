Presidente garante que Santos já tem um treinador para 2025

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que a equipe já tem um novo treinador para 2025. Em entrevista ao site ”ge”, o mandatário do Peixe garantiu que já se acertou com um técnico para a próxima temporada, mas, por força de contrato, não pode divulgar o nome.

“Nós estamos recebendo críticas negativas, eu concordo, admito, mas daqui a pouco vocês vão entender por que são essas estratégias. Eu não posso, não consigo divulgar. São compromissos existentes, são contratos que estão… em vigência, eu não posso antecipar fatos”, disse Marcelo Teixeira, que prosseguiu.

“Ah, o Santos não tem treinador… O Santos tem treinador! Eu não posso divulgar o treinador. Eu não tenho condições de fazer essa divulgação. O Santos trabalha no planejamento com o treinador? É lógico que trabalha. O Santos não trabalharia com ninguém sem ter o treinador”, completou.

Assim, o mandatário indicou que este profissional está sob contrato com outro clube e evitou dar um prazo para anúncio. Não é o caso de Luís Castro. O português está sem clube desde que foi demitido do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Recentemente, Marcelo Teixeira disse que a negociação com o treinador estava avançada, mas a falta de resposta fez as conversas esfriarem.

“Vamos ser claros: eu falei no summit (evento da CBF Academy) porque era inevitável. Eu não falaria sobre o Castro, eu só falei porque vocês descobriram que o representante dele foi a Santos conhecer as instalações da Vila e do centro de treinamento. Senão, não falaria sobre o Castro. E disse que avançamos tanto que o representante dele estava em Santos. Eu disse: a negociação está avançada, mas ela não está concretizada. Ela não está concluída, porque depende de outras situações. Foi isso que eu disse. Mais nada do que isso”, finalizou.

Quem será o novo técnico do Santos?

O Santos sempre teve Luís Castro como plano A, mas com a incerteza do treinador, a diretoria já começou a trabalhar com outros nomes. Os principais alvos são Gustavo Quinteros, argentino naturalizado boliviano que comanda o Vélez Sarsfield, líder do Campeonato Argentino, e Renato Gaúcho, que está no Grêmio.

Os dois estão empregados no momento e podem ser o ”treinador contratado” que Marcelo Teixeira afirmou na entrevista. Contudo, o mandatário só deve afirmar quem será o novo técnico após o final das competições em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.