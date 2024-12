Arrascaeta mira futuro com camisa 10 do Flamengo após saída de Gabigol

Dos poucos remanescentes do histórico elenco de 2019, Giorgian De Arrascaeta parece estar cada vez mais confortável com o status de ídolo no Flamengo. Isso porque, apesar de ter tatuado o número 14 na pele, o uruguaio se vê preparado para herdar a consagrada camisa 10 de Zico – que pertenceu a Gabigol entre 2023 e 2024. A simbologia do número no Rubro-Negro estimula ainda mais este possível próximo passo na assinatura de seu nome no clube.

De Arrascaeta tem, inclusive, características de um camisa 10 – não à toa, utiliza o número na seleção uruguaia. Contudo, Gabigol, pelo peso histórico que também tem, passou à frente na ‘disputa’ e herdou o Manto de Diego Ribas. E por reconhecer o merecimento do companheiro, o uruguaio deixou claro que nunca considerou tal possibilidade enquanto o atacante esteve no Flamengo.

“Com certeza [usar a 10]! Um número que simboliza muito. Eu tenho total respeito e carinho com Gabi. Até já tinha falado com o Bruno Spindel [diretor executivo] aqui. Mas não quero falar nada e nem nenhuma coisa enquanto o Gabi estiver conosco, pois eu respeito muito a presença dele. A gente ficou sabendo que o Gabi não vai continuar conosco, então vou esperar essa daí (risos)”, disse em entrevista ao ‘Abre Aspas’, do GE.

Despedida de Gabigol

Em outro trecho, Giorgian lamentou não poder fazer parte do jogo de despedida de Gabigol, no próximo domingo (8). O meia realizou uma artroscopia no joelho direito dias após o pentacampeonato da Copa do Brasil, em novembro, e só retorna aos gramados em 2025.

Arrascaeta não deixou de mostrar gratidão a Gabigol por tudo que construíram juntos nesses últimos seis anos de Flamengo. Os dois chegaram ao Rubro-Negro em 2019 e tornaram-se os jogadores com mais títulos conquistados na história do clube, com 13 no total.

“Despedidas são sempre muito ruins, né? Mas tenho gratidão enorme por tudo que eu vivenciei. Dentro aqui do clube ele me deu as maiores conquistas da minha carreira do meu lado. Praticamente fizemos a passagem dele toda aqui juntos, chegamos juntos no Flamengo. Quero muito agradecer a ele e desejar a ele o melhor. É um cara que eu sei que vai melhorar e vai demonstrar seu potencial porque já fez muitas vezes isso aí”, e completou:

“A conexão mais forte dentro de campo fez com que a gente ficasse ainda mais próximo. Tanto Gabi quanto Bruno são dois jogadores que gosto muito, sempre estou próximo deles. Dentro do campo, a gente se entendeu muito bem e muito rápido a característica de um e de outro. Nos complementamos muito bem. Quando não era gol de um, era assistência e passe para outro. Vamos sentir saudades também”, declarou.

Geração 2019 do Flamengo

A saída de Gabigol encurta a lista de remanescentes do emblemático ‘time ideal’ de 2019 – da escalação que nunca sairá da boca e da memória do torcedor. Restam apenas três nomes no atual elenco: Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson. O camisa 8, ao contrário dos companheiros, cumpre sua segunda passagem pelo clube.

Bruno Henrique renovou seu vínculo com o Flamengo recentemente, enquanto De Arrascaeta assinou novo contrato em janeiro de 2022 – com vigência até 2026. A dupla demonstrou interesse em permanecer por mais alguns anos no clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.