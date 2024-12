Ingressos já à venda para Jogo das Estrelas especial, edição 20, comandado por Zico

O nome já diz tudo: Jogo das Estrelas. Mas, para celebrar a marca especial de 20 edições do principal evento esportivo beneficente de fim de ano, comandado pelo ídolo Zico, a organização promete um elenco de peso, recheado de grandes craques do mundo da bola. Enquanto os nomes ainda são guardados em segredo, os ingressos já podem ser adquiridos pelo site oficial do evento.

A partida está confirmada para o dia 28 de dezembro, novamente no Maracanã, que até hoje recebeu 12 das 19 edições. O evento nasceu em 2004 e suas três primeiras foram realizadas no Centro de Futebol Zico (CFZ). Apenas outros três estádios tiveram a honra de receber o jogo: Nilton Santos, em 2010, Morumbi em 2011 e 2012, e Luso-Brasileiro, em 2021. Por conta da pandemia, o JDE só não aconteceu em 2000.

Como sempre, o Jogo dos Artistas, que reúne grandes nomes do entretenimento, abrirá a festa, às 16h. Na sequência, às 18h30, o Jogo das Estrelas. Para garantir um lugar no “Maior do Mundo” e presenciar de bem perto tanta fera, basta acessar o site oficial do evento e escolher o seu ingresso, que vai do preço mais popular àquele onde o torcedor pode ficar mais próximo de seus ídolos.

Valores

Os Setores Norte e Sul (atrás dos gols) são as chamadas cadeiras populares, no valor de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia-entrada. No Setor Leste, as cadeiras custam R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia. E já no Setor Oeste, lado onde as equipes entram em campo, o ingresso sai a R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia. Júnior Coimbra, organizador do evento, reforça que pela primeira vez será colocada à venda a carga máxima do Maracanã.

“É um ano especial e a promessa é de casa cheia. É gratificante ver como o Jogo das Estrelas se transformou com o tempo num evento tão grandioso. Não é qualquer um, ainda mais no Brasil, que consegue atingir 20 edições, sobretudo com tanto sucesso. Por isso, queremos fazer uma partida ainda mais excepcional neste ano. E, finalmente, retornando a um fim de semana. Então esperamos contar, como sempre, com vários ídolos do presente, do passado e do futuro. Já já começaremos a divulgar os nomes. Vêm muitas surpresas por aí”.

INFORMAÇÕES SOBRE INGRESSOS E VALORES CADEIRA POPULAR – SETORES NORTE E SUL

O Jogo das Estrelas reserva cerca de 40 mil ingressos com preços abaixo daqueles cobrados nos campeonatos, para garantir que todos os fãs possam estar presentes. Inteira – R$ 50,00

Jogo das Estrelas 2024

Junior Coimbra, filho de Zico, se responsabiliza por boa parte do marketing e dos anúncios nas redes sociais. Apesar dos nomes ainda estarem guardados sob sete chaves, o CEO do evento prometeu um timaço de peso para edição especial de 20 anos. “Que elenco, minha gente”, escreveu no X.

