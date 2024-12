Travis Scott compartilha vídeos de DJ com camisa do Flamengo em Miami

Adam Port se apresenta com camisa do Flamengo, e Travis Scott compartilha no Instagram - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O Flamengo voltou a ganhar espaço nas redes sociais de Travis Scott. Desta vez, o rapper norte-americano compartilhou stories do DJ Adam Port, um dos integrantes do famoso coletivo Keinemusik, usando o uniforme rubro-negro em uma noite de festa em Miami. Os registros evidentemente viralizaram na web entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira (6).

Diferente do que fez Travis Scott, Adam Port optou pelo mais moderno e escolheu o uniforme da atual temporada do Flamengo. Para quem não lembra, o rapper norte-americano encerrou sua turnê nos Estados Unidos, em junho, com camisa retrô de 1999 do Rubro-Negro.

Adam Port esteve recentemente em São Paulo para ”um dos shows mais aguardados de 2024” da música eletrônica. O DJ esteve acompanhado &Me, também integrante do Keinemusik, e avaliou a passagem pela capital paulista como ”um de seus programas favoritos no ano”.

“São Paulo, um dos meus programas favoritos neste ano. Tanto amor e tanta vibe. As 6h que tocamos pareciam duas. Estou planejando voltar ao Brasil durante a temporada de carnaval! Vamos esperar que consigamos resolver isso esses dias”, escreveu Port.

Travis Scott de Flamengo

A turnê do rapper passou pelos Estados Unidos em meados de junho, e Travis Scott encerrou seus shows no país no dia 14, em Chicago. O Flamengo se fez presente na apresentação justamente por uma escolha do norte-americano, que usou o Manto de 1999 durante a música mais popular da turnê: FE!N.

A camisa escolhida por Travis fez parte da campanha do título rubro-negro na Copa Mercosul, em dezembro de 1999. O clube levou o troféu após superar o Palmeiras por 7 a 6 no agregado.

O norte-americano se apresentou como headliner do Palco Mundo da última edição do Rock In Rio, no dia 13 de setembro, realizada no Rio de Janeiro. Apesar da expectativa dos rubro-negros, o rapper não utilizou a camisa do clube em solo carioca.

Adam Port

O DJ faz parte do famoso Keinemusik e conta com faixas que acumulam mais de 102 milhões de plays no Spotify, caso da “Move”. O coletivo se destaca como um dos responsáveis por disseminar o afro house ao redor do mundo. Suas apresentações costumam englobar longos sets e cenários diferenciados.

