Palmeiras não perde para o Fluminense, em casa, há 10 anos

O Palmeiras encara o Fluminense neste domingo (8), às 16h, no Allianz Parque, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão precisa de uma vitória e uma derrota do Botafogo para conseguir o tricampeonato nacional. Contudo, o lema na Academia de Futebol é esquecer o Glorioso e focar no duelo contra o Tricolor Carioca. Para isso, o Alviverde carrega um tabu de 10 anos sem perder para o clube das Laranjeiras, em seus domínios.

Aliás, o retrospecto entre Palmeiras e Fluminense, jogando na cidade de São Paulo, é de um domínio absurdo alviverde. Afinal, nos últimos 10 jogos no Allianz Parque entre as equipes, o Verdão venceu em nove oportunidades, além de um empate. Além disso. são 20 gols dos paulistas no período, contra apenas quatro dos cariocas.

Além disso, o Fluminense nunca venceu o Palmeiras no Allianz Parque. A última vez que o Tricolor Carioca venceu o Verdão, na cidade de São Paulo, aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2014. Na ocasião, vitória por 1 a 0, com gol Rafael Sobis. Contudo, o embate aconteceu no Pacaembu, já que a nova arena alviverde ainda não havia sido inaugurada.

Com um retrospecto muito a favor, o Verdão entra em campo ainda sonhando com o título. A conta do Palmeiras é simples, já que precisa vencer o Fluminense por qualquer placar e precisa torcer para uma derrota do Botafogo. O Glorioso enfrenta o São Paulo, no Nilton Santos, também neste domingo, às 16h.

Contudo, o Fluminense também tem suas pretensões na partida. Afinal, os cariocas precisam de um ponto para escapar de vez do rebaixamento.

