Fred Bruno assume comando do Globo Esporte; saiba mais

O jornalista Fred Bruno precisou de quatro meses para realizar mais um sonho – talvez o maior deles – como funcionário da Rede Globo. Isso porque a emissora o escolheu como apresentador da edição paulista do Globo Esporte a partir de 2025. O programa, um dos principais do canal em TV Aberta, vai ao ar no horário do almoço e trata sobre as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo.

Contratado pela Globo há pouco mais de três meses, Fred vinha atuando na produção de conteúdos para o SporTV e Youtube do GE. Sua primeira aparição na emissora ocorreu na edição 23, no ano passado, do ‘Big Brother Brasil’.

“Treinei a vida inteira para um dia me tornar apresentador do Globo Esporte e esse dia chegou! Mas por mais que eu tenha me preparado a vida toda pra isso, é quase surreal anunciar que esse momento finalmente chegou. Doze anos após minha formatura na faculdade de Jornalismo, ver onde meu trabalho, minha família e meus fãs me levaram me traz uma gratidão imensa e uma felicidade inexplicável”, e concluiu:

“Passei anos voltando apressado da escola para almoçar assistindo ao GE e agora sou eu que estarei no comando. Dividindo com o público uma hora tão importante do dia. Quero muito marcar meu nome na história do programa”.

Anúncio na web

Sim, eu sou o novo apresentador do Globo Esporte-SP de um sonho ???????? A ficha ainda não caiu, mas oficialmente o meu maior sonho profissional se tornará realidade em 2025. E esse anúncio não poderia ser diferente, tinha que ser com quem me fez chegar até aqui. pic.twitter.com/C0r1o45aq8 — FRED BRUNO (@fred_b12) December 6, 2024

Carreira e chegada à Globo

Fred se formou em Jornalismo pela Universidade Paulista, mas ganhou notoriedade no ambiente digital. O nome do comunicador se tornou familiar ao público através do canal ‘Desimpedidos’, no Youtube, onde consagrou-se por quase uma década. O trabalho na internet também o colocou na lista da Forbes Brasil como um dos 30 jovens mais promissores do país.

O jornalista realizou ”um dos maiores sonhos da vida” em agosto, quando teve seu nome anunciado oficialmente como um dos reforços do time esportivo da Globo. Ele confirmou o acordo através de um vídeo que comoveu a web com a reação dos pais ao receber a notícia.

A partir de 2025, o, agora, apresentador assumirá o comando do Globo Esporte no lugar de Felipe Andreoli. O ex-funcionário da emissora estava à frente do programa desde 2019 e se despediu da casa em outubro de 2024 por motivos pessoais.

