Gabigol avalia 2024 no Flamengo e abre o jogo sobre relação com Tite

Gabigol se despede do Flamengo, em última rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Perto de encerrar seu ciclo no Flamengo, Gabigol analisou sua temporada de 2024. O atacante viveu momentos bem complicados, tanto dentro e fora de campo. Em sua série no Youtube, o ídolo rubro-negro abordou sua relação com Tite, ex-comandante do clube carioca.

“Eu tive um ano praticamente que não joguei, um ano muito difícil para mim. A questão do doping, a questão de um treinador também, que não contava comigo. E no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Tem vários treinos que foram difíceis para mim, vários jogos em que entrei cinco minutos, três minutos. Isso foi me corroendo por dentro”, disse em sua web série “Até o Fim”.

O jogador também deu detalhes sobre esse período na série “Até o Fim”, que mostra a trajetória do atleta no Flamengo.

“Então, no final de tudo, na final da Copa do Brasil, que é um campeonato tão importante contra um grande time, depois de ficar um bom tempo sem jogar, na final fazer dois gols é realmente diferente, realmente importa para mim. Porque não são só os dois gols, né? Mas as coisas que eu vim sofrendo de antes para chegar ali.”, concluiu.

Assim, a temporada para Gabigol terminará com números modestos para o atacante. São 37 jogos e apenas sete gols. Além disso, o fim do ciclo no clube será oficialmente contra o Vitória, às 16h, no domingo, quando a torcida rubro-negra terá a chance de homenagear o ídolo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.