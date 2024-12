Roger Machado busca soluções no Inter para suprir cinco desfalques

A derrota para o Botafogo, a segunda consecutiva do Inter, não é a única situação que o Colorado tem a lamentar. Afinal, o técnico Roger Machado vai ter que encontrar soluções para pelo menos cinco desfalques no último compromisso na temporada, diante do Fortaleza.

O meio-campista Bruno Henrique e o atacante Wanderson vão ter que cumprir suspensão automática, pois receberam o terceiro cartão amarelo no revés para o Glorioso. A lista de pendurados ainda contava com o próprio comandante, os zagueiros Vitão e Rogel. Além do lateral-esquerdo Renê e os atacantes Ricardo Mathias e Valencia.

Bruno Henrique foi titular no último compromisso da equipe devido à baixa de Thiago Maia. Assim, o favorito a preencher a lacuna entre os 11 iniciais é o experiente Fernando. Wanderson também era cotado a começar o duelo com o Fortaleza para substituir Wesley. Portanto, Gabriel Carvalho e Gustavo Prado são os principais candidatos a ganhar uma oportunidade.

Thiago Maia e Wesley também não atuam mais na temporada. O primeiro recebeu nova liberação do clube antes do duelo com o Botafogo. Seu pai foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ele está em Boa Vista, capital de Roraima, para acompanhá-lo, pois teve uma piora em seu quadro. O segundo também ganhou dispensa do clube, pois seu genitor morreu em um acidente de moto durante o embate com o Botafogo, na última quarta-feira (04). Alan Patrick continua sendo baixa, pois sofreu uma contusão muscular e já ficou de fora do confronto com o Glorioso.

Lista de desfalques do Inter pode aumentar

Ainda há uma indefinição se o zagueiro Rogel terá condições de entrar em campo. Ele precisou ser substituído e vai passar por uma reavaliação junto ao departamento médico. Caso o uruguaio não receba o aval, Clayton Sampaio deve ser o escolhido para substituí-lo. O Internacional estacionou na quarta colocação, com 65 pontos. O confronto com o Fortaleza ocorre, no próximo domingo (08/12), às 16h (Brasília), na Arena Castelão.

