Textor, do Botafogo, comenta interesses em Artur Jorge: ‘?? ótimo’

Com a campanha do Botafogo desta temporada, técnico e jogadores do Alvinegro despertam interesses no mercado, tanto brasileiro, quanto europeu. Dessa forma, John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, comentou a situação de Artur Jorge e afirmou que terá reposições em caso de saídas.

“Como já disse várias vezes. Artur Jorge está sob contrato. Da última vez que chequei, ele estava se divertindo, dançando e levantando o troféu. Muito amor envolvido. Temos ótima relação… Sobre ele receber ofertas, é ótimo. O mundo está nos observando. Nós vamos bem e vêm atrás dos nossos. Sucesso traz isso. Temos que fazer o melhor para seguir o jeito do Botafogo e brigar por títulos. Qualquer jogador e qualquer técnico, se saírem, vamos buscar reposições”, disse.





O treinador do clube carioca, aliás, entrou na mira do Atlético Mineiro, time que o Botafogo enfrentou na final da Libertadores. O também português Gabriel Milito deixou o comando da equipe na última quarta-feira (4).

Artur Jorge, portanto, chegou ao Botafogo em abril deste ano e tem contrato até dezembro de 2025. Ele foi uma escolha de Textor para ficar à frente da equipe. Com o treinador, o Alvinegro conquistou o título inédito da Libertadores e está a um empate de também ser campeão no Campeonato Brasileiro. Além disso, na próxima semana, o clube carioca também disputa a Copa Intercontinental.

O Botafogo entra em campo no próximo domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe enfrenta o São Paulo, no Nilton Santos, às 16h (de Brasília). Um empate em casa garante o título.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.