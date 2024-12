Flamengo renova contrato com Evertton Araújo

O Flamengo anunciou a renovação com o volante Evertton Araújo, nesta sexta-feira (6). O novo contrato da revelação do clube passa a ser até o fim de 2028, com valorização salarial e aumento na multa rescisória.

O volante de 21 anos ganhou espaço após chegada de Filipe Luís. Ainda assim, aproveitou as chances que teve e agradou e atuou com o treinador em nove das 27 partidas que disputou neste ano. Com os desfalques de Erick Pulgar e De La Cruz, o garaoto do Ninho teve tempo para se adaptar ao esquema do treinador e vem correspondendo.

“Evertton é um jogador que tem o maior talento que um ser humano pode ter, na minha opinião, que é a capacidade de aprender. É um cara extremamente disciplinado, focado. Você dá uma instrução, ele arregala o olho, quer aprender, absorver a todo momento. Fica fazendo complemento depois do treino, tem tendência de evoluir muito. O maior dom que pode ter um ser humano é essa vontade de aprender”, disse Filipe Luís.

Evertton estreou pelos profissionais em 2023, mas pelo time formado por jovens da base que disputou partidas no Campeonato Carioca enquanto o elenco principal fazia pré-temporada. Entretanto, somente 2024 ele participou de jogos com os principais nomes do Flamengo. Ao todo, são 15 vitórias, oito empates e quatro derrotas em 2024.

