Band cogita a contratação de comentarista da Globo

Após a saída de Denílson, a Band busca um novo nome para assumir a função do ex-jogador e comentarista no programa ‘Jogo Aberto’ a partir de 2025. Um dos cogitados para ocupar a vaga é Paulo Nunes, atualmente na Globo. A informação é de Flávio Ricco, do portal ‘LeoDias’.

O ‘diabo loiro’, como era conhecido nos tempos de jogador, está na emissora carioca desde o fim e 2018 e é presença frequente nos jogos do ‘SporTV’. Já na TV aberta, além dos jogos, ele divide a bancada do quadro ‘Segue o Jogo’ com o apresentador Lucas Gutiérrez. A atração vai ao ar após os jogos de meio de semana.

Enquanto busca um novo comentarista, a Band vive os últimos dias de Denílson na emissora. O ex-jogador chegou a renovar o contrato no início do ano, mas decidiu deixar o canal antes do fim do vínculo, que se encerraria em 2027. O possível motivo do rompimento seria a falta de um programa próprio, desejo antigo do pentacampeão mundial. De acordo com o portal ‘F5’, a Globo é o provável destino de Denílson.

Ele chegou à Band em 2010 e participou da cobertura da Copa do Mundo daquele ano. Com o destaque conquistado no período, Denílson seguiu para o programa ‘Jogo Aberto’, onde fez uma parceria de sucesso com a apresentadora Renata Fan.

