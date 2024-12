São Paulo pode devolver Jamal e começar 2025 com um lateral-esquerdo

Jamal Lewis pode ter sua passagem pelo São Paulo encurtada. Isso porque o lateral-esquerdo acabou lesionando o seu tornozelo esquerdo enquanto atuava pela seleção da Irlanda do Norte e está fora de combate. Contudo, caso precise passar por cirurgia, o jogador vai retornar ao Newcastle e fazer sua recuperação na Inglaterra.

Seu contrato de empréstimo já previa uma cláusula de que o Newcastle poderia chamá-lo de volta em janeiro ou o Tricolor poderia devolvê-lo.

“O Jamal pode ser que não seja (jogador do São Paulo em 2025). Temos no contrato uma cláusula de parte a parte. O Newcastle poderia chamá-lo no começo da temporada e nós poderíamos devolvê-lo. A nossa relação com o Newcastle é excepcional. […] Ele está com um problema no tornozelo e estamos fazendo uma avaliação. Já está acertado com o Newcastle: se ele tiver que fazer cirurgia, ele retorna para fazer a cirurgia e processo de recuperação na Inglaterra”, disse Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo.

São Paulo pode ter apenas um lateral-esquerdo no começo de 2025

No entanto, se não precisar realizar a cirurgia, o Tricolor deve manter o atleta. Isso para não começar a próxima temporada com apenas um jogador no setor.

Afinal, Welington tem um pré-contrato assinado com o Southampton e se mudará para a Inglaterra em 2025. Se Jamal Lewis voltar para o Newcastle, o São Paulo terá apenas o garoto Patryck para a lateral esquerda. Contudo, a diretoria também sabe que precisará fazer esforços para reforçar o setor no ano que vem.

O principal alvo é Wendell. Afinal, o jogador que pertence ao Porto, já mostrou vontade de deixar o clube português e vê o retorno ao futebol brasileiro com bons olhos. Contudo, o Tricolor prega cautela por conta da concorrência e também os problemas financeiros que o clube vem vivendo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.