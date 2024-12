Dunshee indica Diego Ribas como diretor do Flamengo e projeta Landim CEO

Rodrigo Dunshee, um dos candidatos à presidência do Flamengo para o triênio 2025-2027, revelou em um podcast ao ”ge”, que pretende colocar Diego Ribas, ídolo no clube, como diretor técnico do Rubro-Negro.

“A maioria das candidaturas fala do diretor técnico e eu falo também. O Marcos Braz já disse que vai sair. A gente quer montar um organograma diferente, profissionalizado. Com Diego (Ribas). Desculpa. A verdade é que o presidente Landim acabou de dar uma entrevista que a gente chegou a fazer um convite. Estamos conversando com o Diego. É uma honra se ele concordar, ele tem uma sinergia muito boa com o Filipe Luís. Essa é a única diferença primordial. O scout está muito bem, os departamentos estão todos organizados. A gente tem que fazer só essa mudança. Temos um diretor-executivo (Bruno Spindel), é uma pessoa que está acostumada com a organização administrativa, financeira e contratual do clube. E tem um diretor técnico que vai estar mais ligado ao campo, ao vestiário. Uma pessoa de liderança e preparada”, disse.

Diego Ribas é um dos ídolos recentes do clube carioca. Aliás, ele foi o capitão da segunda geração mais vitoriosa da história do Flamengo. Portanto, ele chegou ao Rubro-Negro em 2016 e foi capitão do time entre 2017 e 2022. Dessa forma, neste período, conquistou 12 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopa do Brasil e quatro Cariocas.

Dunshee projeta Landim como CEO

Ainda durante a entrevista, Dunshee projetou Rodolfo Landim como CEO do clube. Aliás, ele é o atual presidente do Flamengo e seu principal aliado para as eleições.

“Quem está no Flamengo não pode se preocupar com crítica porque vai receber muita. Crítica que é boa, constrói, né? Acho que é a culpa minha (o Landim ser CEO). O Landim falou para todo mundo que queria ser presidente do Conselho Deliberativo. Só que achei um desperdício. Se eu pretendo ser um bom gestor, como eu vou perder o Landim para o Conselho Deliberativo? Ele era um dos gestores mais disputados do Brasil. Todo mundo sabe da trajetória dele na Petrobrás, no grupo do Eike Batista e da trajetória dele no Flamengo. Ir para o Deliberativo, que é um conselho que se reúne episodicamente, que a dedicação é muito menor, para mim era um desperdício. Então fiz esse convite e fiquei muito feliz de ele aceitar porque é um cara qualificado e vai colaborar com a gestão. A gente tem que contratar os melhores. Eu acho que ele é um dos melhores, se não o melhor”, afirmou.

Assim, as eleições acontecem na próxima segunda-feira (9), das 8h às 21h (de Brasília), na Gávea, sede social do clube. Essa, portanto, será a primeira vez que a votação vai será por meio de urnas eletrônicas, com o acompanhamento do Ministério Público do Rio de Janeiro.

