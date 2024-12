Atlético e Luís Castro: entenda a cláusula que atrapalha a negociação

O Atlético busca um novo treinador. Após a demissão de Gabriel Milito, ocorrida após a partida contra o Vasco, o objetivo do clube é anunciar um novo nome o mais rápido possível para iniciar o planejamento da próxima temporada. Um dos principais cotados para o cargo é Luís Castro, ex-treinador do Botafogo. No entanto, um antigo contrato do técnico dificulta os entendimentos.

O português estava no Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas foi demitido em setembro deste ano. Apesar disso, ele ainda recebe salários por força de contrato, com pagamentos previstos até o final do primeiro semestre de 2025.

Castro, por sua vez, pretende receber luvas no valor aproximado do que ainda tem a receber. No entanto, a situação é complicada, já que o valor mensal é de R$ 2 milhões.

Recentemente, o treinador afirmou que não tem a intenção de retornar ao mercado de forma imediata.

“Felizmente, desde que saí do Al-Nassr, houve diversas abordagens. Tenho conversado com as pessoas de forma natural, como sempre fiz ao longo da minha vida, com muito respeito pelos clubes que me procuraram, de diferentes países. O que posso dizer neste momento é que minha intenção é voltar ao trabalho apenas em junho ou julho do próximo ano”, disse o português, em entrevista ao jornal “A Bola”, de Portugal.

Sem descartar possibilidades

Contudo, ele não descarta todas as propostas que chegam.

“Se me sentir muito atraído por um projeto, não significa que não o aceite. Mas somente um projeto que me cative por completo — e isso não tem a ver com dinheiro — é que me fará desviar do meu objetivo. Se algum projeto me interessar pela forma como pretendem abordar a temporada, pelos objetivos a serem alcançados, pela organização, pelo plantel, pela academia… Mas a ideia é voltar apenas na próxima temporada”, detalhou.

