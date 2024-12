Ayrton Lucas, do Flamengo, atinge nova marca na carreira

Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo - (crédito: Divulgação/Flamengo)

Ayrton Lucas alcançou uma marca pessoal na carreira na vitória do Flamengo por 3 a 0 contra o Criciúma, na última quarta-feira (4), pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Ele chegou a 50 participações diretas em gol.

O jogador teve a oportunidade de ser titular com a ausência de Alex Sandro e participou diretamente do primeiro gol, dando a assistência para Varela. Assim, o lateral chegou a 30 passes para gol e, somando as 20 bolas na rede, ele chegou a 50 participações em gols na sua carreira.

Além disso, ele também alcançou uma marca pelo Flamengo. São oito gols e 12 assistências, ou seja, 30 participações diretas pelo clube carioca no Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Ayrton Lucas acumula 13 gols e 19 assistências em 164 partidas com a camisa do Flamengo. Vale ressaltar que é o clube que o lateral mais defendeu em toda sua carreira até o momento. Pelo Spartak Moscou, foram 108 jogos, quatro gols e oito assistências, sendo o segundo clube em que mais atuou, marcou e deu passes para gol.

O Flamengo entra em campo neste domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Maracanã, às 16h (de Brasilia), contra o Vitória. Vale ressaltar que o Rubro-Negro já garantiu o terceiro lugar na competição.

