Pelo grego! Torcedores do Vasco picham muro de São Januário

Ansiosa por dias melhores, a torcida do Vasco já está decidida. Ao menos, boa parte dela deseja ver o grego Evangelos Marinakis comprando a SAF do clube. E, nesta sexta-feira (6), o estádio de São Januário amanheceu com pichações no muro constatando tal vontade.

“Vende pro (sic) grego!” e “Bem-vindo Marinakis” foram as frases disponibilizadas por torcedores na madrugada desta sexta na casa cruz-maltina. A pressão se dá no dia seguinte às declarações do presidente Pedrinho em nota oficial, onde diz que “todas as tratativas ainda em estágios iniciais de diligências.” Clique aqui para ler mais.

Rumores davam conta de que o grupo composto pelo italiano Andrea Radrizzani, ex-dono do Leeds (ING) e atualmente dono da Sampdoria (ITA), era o favorito a efetuar a compra da SAF do Vasco. Evangelos Marinakis, porém, goza de prestígio entre a torcida. Muito por conta de seu projeto esportivo bem-sucedido em Olympiacos (GRE) e Nottingham Forest (ING), além, é claro, de sua fortuna, avaliada em R$ 22 bilhões. Isso é mais que o triplo da fortuna de John Textor, dono da SAF do Botafogo, por exemplo.

