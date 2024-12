Brasileiros se classificam para as semifinais do ITF Beach Tennis Finals

Estão definidas as semifinais da primeira edição do ITF Beach Tennis Finals. As oito duplas classificadas para a próxima fase da competição, quatro no masculino e quatro no feminino, contam com a participação de oito brasileiros. A busca pelas vagas na grande final do torneio inédito segue nesta sexta-feira (6/12), na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília.



A terceira e última rodada da fase classificatória, na última quinta-feira (5/12), foi decisiva para a próxima fase do torneio, que distribui uma premiação total de US$ 100 mil, a maior da modalidade.



Pelo Grupo Brasília, Giovanni Cariani e Daniel Mola surpreenderam a dupla número 1 do mundo, formada pelo francês Nicolas Gianotti e pelo italiano MattiaSpotto, de virada, por 1/6 6/2 6/2, e terminaram a fase de grupos invictos com três vitórias e agora enfrentam Leonardo Branco e Allan Oliveira.



“Nossa garra e espírito de querer ganhar fizeram a diferença. Fomos atrás, entramos na nossa estratégia. Estamos focados e queremos chegar na final”, disse Daniel Mola. “Sabíamos que seria uma guerra jogar contra eles, mas conseguimos reverter, jogar mais leves e felizes”, continuou Cariani.



Pelo Grupo Saarlouis, André Baran e o italiano Michele Cappelletti, números 3 do mundo, se classificaram após venceram Felipe Loch e o espanhol Antomi de Ramos, por 1/6 6/4 6/2. Acostumados a fazerem finais de vários torneios pelo mundo contra Gianotti e Spotto, as duplas se enfrentam pela primeira vez numa semifinal e a vitória valerá a liderança do ranking mundial.



“Realmente isso só acontece no Finals, um torneio diferente do que estamos acostumados no circuito. Nunca nos enfrentamos numa semifinal, o destino fez acontecer e vamos para cima. Convoco a torcida, está sendo um grande ano e estamos fazendo história. Somos gratos e precisamos da torcida para sermos campeões”, disse Baran.



No mesmo grupo, Branco e Oliveira também avançaram às semifinais ao baterem o italiano Luca Andreolini e o russo Nikita Burmakin, em 2 sets a 1, com parciais de 0/6 7/6 6/2. “Não tem outra palavra para definir a dupla: superação. Não começamos tão bem o primeiro set, mas nos superamos. Estamos superfelizes com essa vitória e com o resultado que atingimos hoje”, contou Allan. “Foi um jogo muito difícil, não começamos bem, mas lutamos até o fim”, completou Léo.



No Grupo Gran Canaria, a italiana Veronica Casadei e o espanhola Ariadna Graellse classificaram em primeiro lugar com três vitórias e vão jogar contra Rafaella Miiller e Patty Diaz.



Já Sophia Chow e Vitória Marchezini chegaram à segunda vitória no grupo ao passarem pelas italianas FlaminiaDaina e Nicole Nobile, por 7/5 6/3. “Estávamos muito focadas hoje, energia em cada ponto, positivas, juntas, isso fez muita diferença”, disse Sophia. “Estou muito feliz pela vitória e a classificação, pois hoje estávamos mais concentradas e adaptadas”, completou Vitória. Nas semifinais, a dupla brasileira terá pela frente as italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini.



No Grupo Ilhas Reunião, as números 1 do mundo, RafaMiiller e Patty Diaz, venceram Gasparri e Valentini, por 6/2 6/4, e se garantiram nas semifinais, com duas vitórias e 1 derrota. “Muito feliz com o resultado, conseguimos fazer o nosso melhor e amanhã temos mais uma batalha”, afirmou Rafa.



"Estamos próximos de uma final de um dos eventos mais promissores realizados aqui na capital. Estamos felizes com a repercussão e todo esse sucesso demonstra que estamos no caminho certo para fomentar ainda mais a cultura, o esporte e o entretenimento em nossa cidade", afirmou o secretário substituto de Esporte e Lazer, Mateus Bahia.



Resultados de quinta-feira (5/12)



Grupo Brasília

Giovanni CARIANI (BRA) [3]/Daniel MOLA (BRA) d. Nicolas GIANOTTI (FRA)/Mattia SPOTO (ITA) [1] - 1/6 6/2 6/2

Diego BOLLETTINARI (ITA)/Carlos VIGON (VEN) d. Mathieu GUEGANO (FRA)/Hugo PARONETTO RUSSO (BRA) - 6/3 7/5



Grupo Saarlouis

Leonardo GARROSSINO BRANCO (BRA)/Allan OLIVEIRA (BRA) d. Luca ANDREOLINI (ITA)/Nikita BURMAKIN (RUS) - 0/6 7/6 6/2

Andre BARAN (BRA)/Michele CAPPELLETTI (ITA) [2] d. Felipe COGO LOCH (BRA) [4]/Antonio Miguel RAMOS VIERA (ESP) - 1/6 6/4 6/2



Grupo Ilhas Reunião

Sofia CIMATTI (ITA)/Greta GIUSTI (ITA) d. Eva FERNANDEZ PALOS (ESP)/Raquel IOTTE (BRA) - 6/0 6/2

Patricia DIAZ (VEN) / Rafaella MIILLER (BRA) [1] d. Giulia GASPARRI (ITA) [3]/Ninny VALENTINI (ITA) - 6/2 6/4



Grupo Gran Canaria

Sophia CHOW (BRA)/Vitoria MARCHEZINI (BRA) [2] d. Flaminia DAINA (ITA) [4]/Nicole NOBILE (ITA) - 7/5 6/3



Programação desta sexta-feira (6/12)



Semifinais



Não antes das 18h

Andre BARAN (BRA)/Michele CAPPELLETTI (ITA) vs. Nicolas GIANOTTI (FRA)/Mattia SPOTO (ITA)



Não antes das 20h

Giulia GASPARRI (ITA)/Ninny VALENTINI (ITA) vs. Sophia CHOW (BRA)/Vitoria MARCHEZINI (BRA)



Transmissões



Todos os jogos da Quadra Central e Quadra 1 têm transmissão ao vivo pelo Programa PlayBT no YouTube.

Sexta 6/12 - 13h às 17h no Disney + e 18h às 22h na ESPN 4

Sábado 7/12 – 18h às 22h na ESPN 4



Ingressos



A organização do evento criou vários formatos de ingressos para atender todo o público do Beach Tennis. Os ingressos das arquibancadas superiores da Arena BRB Nilson Nelson serão gratuitos. A retirada já está disponível pelo site www.bilheteriadigital.com. Os ingressos para Cadeira Inferior e Cadeira de Quadra também disponíveis na plataforma.



Serviço

ITF Beach Tennis Sand Series Tour Finals

Arena BRB Nilson Nelson – Brasília

3 a 7 de dezembro

Ingressos: www.bilheteriadigital.com